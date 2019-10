35fbc4eaa1

Daniel Jadue pide cambio de gabinete: "El Gobierno está lleno de ineptos" El alcalde de Recoleta criticó con dureza el manejo del Presidente Sebastián Piñera y sus ministros ante las manifestaciones ocurridas en el país. "Si siguen hablando estupideces, solo van a seguir dañando las posibilidades de gobernar". Diario Uchile Domingo 20 de octubre 2019 13:57 hrs.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), señaló este domingo que el Gobierno “debe dar señales de que puede seguir gobernando” frente a las fuertes manifestaciones ocurridas en diferentes zonas del país. En diálogo con Radio Universidad de Chile, la autoridad comunal sostuvo que el Presidente Sebastián Piñera debe “evaluar bien a los colaboradores que tiene al lado”. “Si siguen hablando estupideces, solo van a seguir dañando las posibilidades de que este Gobierno pueda gobernar. O sea, esto de mandar a comprar flores porque son lo único que baja en este país, es un gustito que ningún dirigente público debiese darse; o decir que la gente se puede levantar más temprano”, afirmó. “Cuando estamos discutiendo la reducción de la jornada, sale un pelota a decir que se tiene que levantar más temprano la gente para abaratar sus vidas. O sea, la verdad es que el Gobierno está lleno de ineptos”, añadió. En esa línea, Jadue sostuvo que debería haber un cambio de gabinete “de partida” y se debería convocar a “una mesa amplia, transversal, que pueda proponer una reforma tributaria que aumente significativamente la recaudación del Estado, con cargo a los que más tienen”. “Hay que avanzar a un nuevo pacto social. El PC lo viene planteando hace mucho tiempo y ese pacto social debe incluir nuevos servicios y derechos sociales, pero además una redistribución fundamental de la riqueza de este país”, agregó. Asimismo, el alcalde de Recoleta llamó “a la calma y a que la gente siga manifestándose de manera pacífica”. “De la misma manera, condeno tajantemente la respuesta desproporcionada del Gobierno, la delincuencia, el vandalismo y los destrozos. Eso no le sirve a nadie”, indicó. “El Gobierno tiene que partir derogando el estado de emergencia, que se hace en situaciones en las que uno reconoce que ya no puede gobernar (…) No me interesa pedir la renuncia al Gobierno. Lo que digo es que tiene que dar señales de que puede seguir gobernando. Eso no se hace con estados de excepción. Si quiere seguir gobernando, estos temas se tienen que resolver en el ámbito de la política”, afirmó.

