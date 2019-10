57511d0691

Derechos Humanos Economía Justicia Nacional Política Alcaldes de la región Metropolitana y Valparaíso: "No estamos en guerra" 11 administradores comunales propusieron al Ejecutivo medidas que apuntan a las reivindicaciones sociales exigidas por la ciudadanía y ante los hechos que han estremecido al país. Rodrigo Fuentes Lunes 21 de octubre 2019 22:00 hrs.

Alcaldes y alcaldesas de municipios de la capital y de Valparaíso manifestaron su rechazo a la conducción que ha dado el Gobierno respecto de las diferentes manifestaciones ciudadanas que desde la semana pasada, se desarrollan en múltiples ciudades del país. Los administradores de comunas como Macul, Huechuraba, Recoleta, Independencia, Cerro Navia, El Bosque, La Pintana, San Joaquín, Renca, y Valparaíso se reunieron en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde informaron que presentarán un documento al Presidente Sebastián Piñera con propuestas sociales en beneficio de los vecinos y vecinas. En este sentido, el alcalde de Recoleta Daniel Jadue indicó que algunos de los planteamientos son: avanzar en la gratuidad en el trasporte público para la tercera edad, rebajar los salarios en el poder central y legislativo, suspender la tramitación de la reforma tributaria, además de una reforma a la distribución de los recursos en las diferentes administraciones del país es fundamental para combatir la desigualdad, que en su sector -precisó- también existe. “Tiene que haber una reforma municipal que entregue a los gobiernos locales, quienes hemos demostrado más eficacia en resolver problemas que la administración central, mayor autonomía y más recursos para que seamos de verdad todos iguales ante la ley. Es inaceptable que haya comunas con un financiamiento anual por habitante de dos millones de pesos anuales, mientras que otros municipios reciban 95 mil pesos”, afirmó. En tanto, el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, junto a las otras autoridades comunales, rechazó las palabras del Presidente Piñera, quien afirmó “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”. “Queremos decir fuerte y claro, Chile no está en guerra, las regiones y comunas de Chile no están en guerra señor Presidente. Los ciudadanos de este país demandan de su Gobierno, de su Poder Legislativo, de la política en general, es cambiar de una vez por todas la lógica de no escuchar, de no dialogar, de darle la espalda a décadas de injusticia social, la gente muy bien dice, no son 30 pesos, son 30 años”, subrayó. Los alcaldes de al menos 12 comunas de la región Metropolitana y de Valparaíso, expresaron estar dispuestos, una vez que el Gobierno de señales que la ciudadanía espera, a seguir promoviendo desde los territorios, la superación de este momento y la recuperación de la paz social. Mientras – finalizaron- “esperan una pronta respuesta del Ejecutivo, ya que es quien tiene la principal responsabilidad de todo lo que ha acontecido y lo que acontezca en los días venideros”.

