Nacional Benito Baranda: "Detrás de esa violencia está una sociedad construida sobre la desigualdad" El presidente de América Solidaria indicó que, si bien la violencia en el país no es justificable, sí se puede comprender su fondo. "El cumulo de energía negativa que se ha deposito aquí de frustraciones y de violencia se desencadenó", dijo. Diario UChile Lunes 21 de octubre 2019 21:54 hrs.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Benito Baranda, presidente ejecutivo de América Solidaria, abordó las movilizaciones vividas en Santiago y otras regiones durante los últimos días y señaló que “lo que acaba de explotar en Chile, si bien algunas personas dicen que es generacional, es la acumulación de mucha energía al igual que un terremoto”. “Esa energía social que ha sido aplacada y a la cual se le han hecho tantas promesas, terminó por explotar y la gota que rebalso el vaso fue, por supuesto, algo casi accidental, que fue el alza del metro”, indicó. Además, Baranda dijo que las personas se han sentido durante mucho tiempo sobrecargadas de tensiones generadas, por ejemplo, por el alto costo de su vida diaria, en el pago de servicios básicos, el transporte o los bajos salarios, y señaló que muchas de las personas que se han manifestado “son hijas de un país que los ha excluido”. “Uno comprende a veces tanta violencia, le da rabia la destrucción de algo que nos ha costado tanto a todos, especialmente en nuestra comuna (La Pintana), pero también, sin justificarlo, uno comprende que detrás de esa violencia de tanta gente está una sociedad construida sobre la desigualdad”, agregó y aseguró que “el cúmulo de energía negativa que se ha depositado aquí de frustraciones y de violencia se desencadenó”. Junto con ello, el presidente de América Solidaria dijo que han sido tres los factores que han influido en que no se haya podido trabajar en pro de la comunidad y la disminución de la desigualdad antes para poder evitar una situación como esta: que quienes gobiernan no han vivido la exclusión por lo que no la comprenden; la tecnocracia siempre presente en las políticas, especialmente en las económicas, que han generado reparos para los cambios; y también la falta de avances legislativos, lo que, aseguró, es hoy una de las áreas más difíciles para los cambios. “Las personas que dirigen estas políticas cuesta mucho convencerlas porque ellos no lo viven diariamente. Se levantan en la mañana y pueden llevar a sus hijos a colegios particulares, pagar su salud, endeudarse y poder pagar su deuda, inclusive con sus ingresos pueden ahorra e invertir y aumentar su patrimonio”. Además, fue crítico de la forma en que el presidente Sebastián Piñera se ha expresado en los últimos días. “Él está llamado a dirigir un país, no puede darse caprichos de agarrarse con la gente, él tiene que ayudarnos a lograr la calma con sus decisiones, con su vocabulario, con su actitud y eso es un primer paso que tiene que darlo él, no lo tenemos que dar nosotros. Los ciudadanos no queremos violencia, el grupo que quiere violencia es muy pequeño, nosotros si queremos la paz”. Benito Baranda también se refirió al diálogo que tuvo con autoridades en La Moneda respecto de la situación del país, y dijo que adquirió un compromiso con la primera dama Cecilia Morel y el ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel de no hablar respecto de lo conversado por ahora, pero que lo hará cuando ya se vean acciones más concretas.

