57511d0691

19ecb803c5

Nacional Víctor Orellana: “el Gobierno es el primer responsable de la situación que está ocurriendo” El académico de la Universidad de Chile afirmó que la derecha, en complicidad con gran parte de los medios de comunicación -mismos que ponen en primera línea los hechos de violencia- crean un escenario para derechizar aún más el país. Diario Uchile Lunes 21 de octubre 2019 18:18 hrs. Compartir

El integrante de la Fundación Nodo XXI y académico de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, abordó el actual escenario de crisis que enfrenta Chile en estos momentos. En conversación con nuestro medio, el experto en educación sostuvo que “el gobierno es el primer responsable de la situación que está ocurriendo y de algunos hechos lamentables de violencia”. Orellana advirtió que personeros del gobierno y un sector de la derecha están aprovechando la actual coyuntura, para construirse una guerra que a ellos les conviene, esto, en directa alusión a los dichos de Sebastián Piñera, quien aseguró que se encontraba en guerra. Al respecto afirmó que la derecha, en complicidad con gran parte de los medios de comunicación -mismos que ponen en primera línea los hechos de violencia- crean un escenario para derechizar aún más el país. “Acá se va configurando de que lo principal son los hechos de violencia. Esto es una situación construida por algunos medios de comunicación, por un sector de la derecha que quiere aprovechar esta situación para derechizar aún más el cuadro político”. Por lo mismo, Orellana llamó a la población a no caer en el juego de la prensa y a pensar nuevas formas de protesta, para que el movimiento no pierda legitimidad. “Lo que urge ahora es cómo la política da respuesta a este movimiento y cómo también la energía social es inteligente y se da cuenta que este sector de derecha recalcitrante está aprovechando el problema de la violencia y, por tanto, se debe canalizar la energía social a través de formas de manifestación que ensanchen la legitimidad del movimiento y no la pongan en peligro”. Además sostuvo que la solución a la crisis que afecta al país es cambiar el modelo económico. “Tiene que haber un pacto social, tiene que haber áreas de la sociedad en que no haya mercado y haya derechos. No puede ser que las familias no tengan tiempo, porque acá el discurso es pro familia, y el gran enemigo de la familia es el modelo económico que no deja tiempo para hacer familia”. El académico de nuestra universidad hizo un llamado a la oposición también para que dejen atrás los tiempos del “acomodo” y se ponga a trabajar por lo que pide la gente.

El integrante de la Fundación Nodo XXI y académico de la Universidad de Chile, Víctor Orellana, abordó el actual escenario de crisis que enfrenta Chile en estos momentos. En conversación con nuestro medio, el experto en educación sostuvo que “el gobierno es el primer responsable de la situación que está ocurriendo y de algunos hechos lamentables de violencia”. Orellana advirtió que personeros del gobierno y un sector de la derecha están aprovechando la actual coyuntura, para construirse una guerra que a ellos les conviene, esto, en directa alusión a los dichos de Sebastián Piñera, quien aseguró que se encontraba en guerra. Al respecto afirmó que la derecha, en complicidad con gran parte de los medios de comunicación -mismos que ponen en primera línea los hechos de violencia- crean un escenario para derechizar aún más el país. “Acá se va configurando de que lo principal son los hechos de violencia. Esto es una situación construida por algunos medios de comunicación, por un sector de la derecha que quiere aprovechar esta situación para derechizar aún más el cuadro político”. Por lo mismo, Orellana llamó a la población a no caer en el juego de la prensa y a pensar nuevas formas de protesta, para que el movimiento no pierda legitimidad. “Lo que urge ahora es cómo la política da respuesta a este movimiento y cómo también la energía social es inteligente y se da cuenta que este sector de derecha recalcitrante está aprovechando el problema de la violencia y, por tanto, se debe canalizar la energía social a través de formas de manifestación que ensanchen la legitimidad del movimiento y no la pongan en peligro”. Además sostuvo que la solución a la crisis que afecta al país es cambiar el modelo económico. “Tiene que haber un pacto social, tiene que haber áreas de la sociedad en que no haya mercado y haya derechos. No puede ser que las familias no tengan tiempo, porque acá el discurso es pro familia, y el gran enemigo de la familia es el modelo económico que no deja tiempo para hacer familia”. El académico de nuestra universidad hizo un llamado a la oposición también para que dejen atrás los tiempos del “acomodo” y se ponga a trabajar por lo que pide la gente.