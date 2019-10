be847de8b8

fb4d2235d5

Nacional Política 40 Horas: Chile Vamos abandona la sala y fuerza aplazamiento del debate La discusión fue aplazada para el próximo jueves. Esto, luego de que un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional abandonara la sala. Diario Uchile Martes 22 de octubre 2019 13:48 hrs. Compartir

Luego de un intenso debate y luego de que un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional se retirara de la sala, la Cámara de Diputados decidió continuar, el próximo jueves, la discusión sobre el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Durante el debate, los parlamentarios se manifestaron a favor de disminuir el horario laboral, no obstante, desde Chile Vamos fueron cautos respecto del proyecto. La diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó que la idea es positiva, pero que debe considerarse el “bienestar de la familia” y que el proceso debe apelar a la gradualidad. “Siempre he dicho que he estado por la idea de bajar las jornadas laborales, pero no podemos poner en peligro la productividad ni la reducción de los salarios”, dijo. Por su parte, el diputado Gastón Saavedra (PS) indicó que “una jornada de 40 horas permite que Chile avance hacia una modernidad real, no a una modernidad donde se excluye”. En esa misma línea, el diputado Gonzalo Torres (PPD) señaló que el trabajo debe incluir una dimensión “humana”, por lo que llamó a los parlamentarios a regularizar el salario mínimo. “Las calles han hablado. El malestar ha hablado. La desigualdad ha hablado. Tenemos un país agotado, agobiado. Tenemos la convicción de que es necesario discutir la jornada laboral”, recalcó, asimismo, la diputada comunista Carmen Hertz. Mientras, el diputado Gabriel Boric sostuvo que los parlamentarios deben debatir el proyecto, pero sin “gatopardismo”, tal como sucedió cuando se debatió la Ley General de Educación (LGE), proyecto que, finalmente, no significó un avance para el movimiento estudiantil. La discusión sobre el proyecto de 40 horas laborales debía efectuarse el miércoles 23 de octubre, sin embargo, la discusión fue adelantada y reemplazada por el proyecto de ley de pensiones.

Luego de un intenso debate y luego de que un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional se retirara de la sala, la Cámara de Diputados decidió continuar, el próximo jueves, la discusión sobre el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. Durante el debate, los parlamentarios se manifestaron a favor de disminuir el horario laboral, no obstante, desde Chile Vamos fueron cautos respecto del proyecto. La diputada Ximena Ossandón (RN) manifestó que la idea es positiva, pero que debe considerarse el “bienestar de la familia” y que el proceso debe apelar a la gradualidad. “Siempre he dicho que he estado por la idea de bajar las jornadas laborales, pero no podemos poner en peligro la productividad ni la reducción de los salarios”, dijo. Por su parte, el diputado Gastón Saavedra (PS) indicó que “una jornada de 40 horas permite que Chile avance hacia una modernidad real, no a una modernidad donde se excluye”. En esa misma línea, el diputado Gonzalo Torres (PPD) señaló que el trabajo debe incluir una dimensión “humana”, por lo que llamó a los parlamentarios a regularizar el salario mínimo. “Las calles han hablado. El malestar ha hablado. La desigualdad ha hablado. Tenemos un país agotado, agobiado. Tenemos la convicción de que es necesario discutir la jornada laboral”, recalcó, asimismo, la diputada comunista Carmen Hertz. Mientras, el diputado Gabriel Boric sostuvo que los parlamentarios deben debatir el proyecto, pero sin “gatopardismo”, tal como sucedió cuando se debatió la Ley General de Educación (LGE), proyecto que, finalmente, no significó un avance para el movimiento estudiantil. La discusión sobre el proyecto de 40 horas laborales debía efectuarse el miércoles 23 de octubre, sin embargo, la discusión fue adelantada y reemplazada por el proyecto de ley de pensiones.