Nacional Política Carmen Hertz: "Las palabras del Presidente son completamente vacías" En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada comunista criticó la gestión del Gobierno frente a las movilizaciones registradas en el país. En esa línea, indicó que las autoridades no han comprendido el fondo del problema y que para superar la crisis debe realizarse un diálogo con las organizaciones sociales. Diario Uchile Martes 22 de octubre 2019 10:07 hrs.

La diputada Carmen Hertz (PC) analizó, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, los alcances de las movilizaciones registras durante los últimos días en el país. En una primera instancia, la parlamentaria cuestionó las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien, en su opinión, no ha logrado sintonizar con el problema de fondo, es decir, el descontento de una sociedad fuertemente desigual. “Las palabras del Presidente son completamente vacías, no dicen nada (…). Me parece absolutamente incompatible e impresentable ir a dialogar a La Moneda con estado de excepción y con los militares en la calle. Es impresentable, es una vergüenza, es no entender nada de lo que está ocurriendo en este país”, dijo. “No se legisla en pro de la inclusión, sino que en hacer cada vez más desigual este país. Esa es la verdad. Los parlamentarios no entienden que son objetos de repudio de la gente que está en la calle“, comentó. La parlamentaria indicó que el Gobierno, en vez de abordar el problema de fondo, se ha dedicado a tratar la crisis tal como si fuese un problema de seguridad y orden público: “Decir que se está en guerra y que hay una organización criminal detrás de todo esto, es muy grave”, puntualizó. Por otro lado, sostuvo que las reformas “sociales” del Ejecutivo tampoco permiten pensar un giro del modelo respecto de las demandas de la ciudadanía: “Pretenden que se apruebe un proyecto de reformas de pensiones. Ese es un proyecto que lo único que hace es seguir fortaleciendo el sistema de AFP, por lo tanto, siguen apropiándose del salario de los trabajadores de este país, porque este 4 por ciento adicional, es darle aún más plata a las AFP”, recalcó. “Pretenden una reforma tributaria donde sólo se favorecen los ricos, entonces, no se dan cuenta de nada y no dan cuenta de nada. Ese es el tema, retrocedemos en inclusión cada día más. Avanzamos en inequidad cada día más y aquí el núcleo es que la gente es abusada de la mañana a la noche”, aseveró. La parlamentaria también insistió en que cualquier diálogo debe efectuarse con las organizaciones sociales: “Los diputados tampoco tienen porque reemplazar a las organizaciones sociales. Podrán hacer suyos los petitorios, podrán ser el canal para transformar esas peticiones en leyes concretas, pero no tienen por qué ir a sentarse con el Ejecutivo a solucionar lo que ocurre, a ‘pacificar’ lo que ocurre, porque esa es la mentalidad de los ’90, de creer que las cosas se arreglan entre cuatro gatos encerrados”. Finalmente, la diputada anunció que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar que se presente una medida cautelar para los habitantes de la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, Atacama e Iquique. Esto, para proteger a los grupos que se vean amenazados por el accionar de Fuerzas Armadas.

