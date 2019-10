be847de8b8

Esteban Maturana y paro de la salud: "El abuso debe terminar y debe ser mediante un pacto social" En conversación con nuestro noticiario, Radioanálisis, el dirigente criticó que la convocatoria del Presidente para iniciar un diálogo y avanzar en la solución a la crisis político social que vive Chile. "Hoy Piñera sigue la política de los acuerdos con los sectores que están dispuestos a dar continuidad al modelo heredado de la dictadura y se desconoce al actor fundamental que es la sociedad representada a través de sus organizaciones", aseveró. Diario UChile Martes 22 de octubre 2019 13:29 hrs.

Este 22 de octubre los funcionarios y funcionarias de la salud municipal realizan una paralización en protesta por el escaso reajuste presupuestario para el sector. En conversación con diario y radio Universidad de Chile, el dirigente de la Confederación Nacional de Salud Municipal analizó la situación político social imperante y criticó duramente el actuar del Gobierno en cuanto a la decisión de declarar estado de emergencia constitucional. “Era de prever que entre tanto abuso y tanta corrupción por parte de la clase política dominante en algún momento se produjera un estallido social. No es la primera vez en Chile, pero hacía décadas que no veíamos algo de esta magnitud y por supuesto lo que ha impedido que esto tenga una salida ha sido la torpe actitud del gobierno que frente a la movilización estudiantil respondió con represión brutal y después cuando la gente salió a las calles producto de la torpeza del Gobierno, en vez de echar pie atrás en su actitud de soberbia, prepotencia y autoritarismo sacó a los militares a la calle, declaró estado de emergencia y aplicó la ley de seguridad interior del Estado y lo que es más grave y por lo que Piñera y el ministro del Interior Chadwick tendrán que responder ante la historia y ojalá ante tribunales penales internacionales por los muertos que han habido que según entendemos nosotros ya alcanzan las decenas, más los heridos y las imágenes de carabineros y la PDI actuando con una brutalidad propia de la dictadura y de la época del pinochetismo más duro”. Respecto de la paralización de esta martes, Maturana explicó que las demandas se mantienen pero que ahora se enmarcan en este nuevo panorama de reivindicaciones sociales tranversales. “Hoy en día, si bien es cierto el tema sigue vigente y vamos a mantener esta demanda, nos sumamos a la demanda de Chile y esta es sacar a los militares de la calle y deponer el estado de emergencia, no es posible vivir estos momentos y esta situación tan compleja en la que estamos sometidos a la bota militar y a la posibilidad de que cualquier carabinero, militar, o detective o incluso guardias municipales puedan matar a la gente indiscriminadamente. Eso no puede ocurrir en Chile y obviamente además de eso, Chile necesita un nuevo pacto social, el tema de fondo es el modelo económico y político que no da para más porque ha enriquecido a unos pocos contra la pobreza de millones, un modelo en el que se ha instalado la corrupción de la clase política, de las FF.AA, de la iglesia. El abuso debe terminar y eso debe ser mediante un pacto social en que los principales temas de la gente, democracia, salud, educación, trabajo decente, pensiones y una nueva asamblea constituyente que nos permita tener una Carta Fundamental hecha a la medida de un país que vive en democracia sean datos de la realidad que queremos construir”. Consultado sobre la coordinación para las siguientes jornadas, Maturana señaló que esta paralización tendrá las mismas características que siempre. “Este paro no es contra la gente, es contra el gobierno y sus políticas, por lo tanto, los servicios de urgencia seguirán funcionando con total normalidad e incluso con más energía dadas las circunstancias en las que estamos inmersos. En los consultorios paralizados habrá turnos éticos, atenderemos todos los requerimientos inmediatos y los traslados que sean necesarios también se llevarán a cabo. Los servicios de urgencia a poyan la movilización, pero no son parte. “Exigimos al ministro que sincere lo que están haciendo en el país porque ellos están entregando un presupuesto insuficiente y del que dicen es el más alto de la historia. Todos los presupuestos siempre son los más altos de la historia, porque siempre crecen. El ministro no quiere reconocer que el aporte corresponde solo al 60% de lo que debería ser según las recomendaciones internacionales y de lo que fue alguna vez el aporte en Chile. Eso no es casualidad, no es porque el país esté en recesión, no porque este y los anteriores ministros sean malos sino porque hay una política orientada a generar mayor traspaso de recursos públicos a los privados en términos financieros, comprando prestaciones en el sector privado que el público puede hacer porque no nos dan los recursos y además con la fuga de la gente desde la cobertura pública a la privada. Desde Aylwin en adelante los presidentes han seguido una política orientada a la privatización de la salud, al igual que lo hicieron con Educación y otras cosas más”. En relación a la convocatoria hecha por el presidente Piñera a los partidos políticos para dialogar sobre la crisis del país y en la que no se incluyó a las organizaciones de la sociedad civil, Maturana señaló que eso forma parte de la lógica que se implementó desde que se convocara en Chile a un plebiscito en el que la mayoría de los chilenos dijimos basta a la dictadura y luego del resultado confiamos en que la alegría iba a llegar, pero fuimos engañados sistemáticamente por Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, ellos se acomodaron en el poder, disfrutaron los privilegios y la gente ha seguido esperando. La derecha se acostumbró a la política de los acuerdos con la izquierda, es muy conveniente para el modelo que se ha mantenido intacto, peor aún, Lagos perfeccionó el modelo con las concesiones. Hoy Piñera sigue la política de los acuerdos con los sectores que están dispuestos a dar continuidad al modelo heredado de la dictadura y se desconoce al actor fundamental que es la sociedad representada a través de sus organizaciones, no solo los sindicatos sino las organizaciones territoriales, de derechos humanos, las feministas, estudiantiles, etcétera. Ellos se han ganado el derecho de discutir en la mesa este pacto social. Sin embargo, cómo es posible sentarse a la mesa con un asesino? Porque Piñera sacó a los militares a las calles y el responsable no es el militar, carabinero o detective que dispara, sino que son Piñera y Chadwick, porque ellos tomaron la decisión”, aseguró enfáticamente Maturana.

