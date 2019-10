be847de8b8

Organizaciones sociales y sindicales convocan a huelga general para este miércoles y jueves Las organizaciones y movimientos ciudadanos agrupados en la "Unidad Social", convocaron a la movilización Nacional. Exigen que el Presidente Sebastián Piñera termine con el Estado de Excepción y atienda los problemas que generaron la crisis social. Rodrigo Fuentes Martes 22 de octubre 2019 15:03 hrs.

A una huelga nacional general convocaron para este miércoles 23 y jueves 24 de octubre diferentes organizaciones gremiales, sociales y estudiantiles, agrupadas en la denominada “Unidad Social del Pueblo Chileno”. Esta instancia la componen, entre otras, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora no más AFP, Asociación Nacional Empleados Fiscales (ANEF), Confusam, Fenpruss, Colegio de Profesores, la Confech, Fenats, Cones, trabajadores portuarios y la Federación de Trabajadores del Cobre. En conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones exigieron al Legislativo y Ejecutivo el fin del Estado de Excepción, atender las demandas ciudadanas que provocaron la crisis social, y la renuncia del Presidente Sebastián Piñera. La vocera de la Coordinadora No Más AFP, Carolina Espinoza, expresó que se debe implementar un paquete de medidas económicas de urgencia en materia de derechos sociales, además del retiro de proyectos de ley como Pensiones, Reforma Tributaria, Ley del Sence y la no aprobación del TPP11. “Proponemos avanzar a una Asamblea Nacional Constituyente para que elabore participativamente un nuevo marco estructural de la sociedad chilena, y que abra paso a un nuevo modelo de desarrollo nacional, que ponga término al actual modelo neoliberal injusto y abusivo. Además, rechazamos las graves declaraciones de Sebastián Piñera, quien arrastra al país a una grave confrontación no merece ser Presidente de Chile, por lo que exigimos su renuncia”, afirmó. Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) realizaron una autocrítica respecto a la desunión de las organizaciones ciudadanas y sindicales que componen este nuevo colectivo “Unidad Social”. Para la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, la coordinación entre las diferentes instancias es fundamental en un momento crítico como este. “En septiembre tuvimos que salir a protestar, pero no fue suficiente, porque no teníamos la unidad necesaria, y hoy día nuestra gran contribución a este estallido social es demostrar que somos capaces de unirnos, de no tener mezquindades. Sabemos a claridad y a conciencia de que la única manera de resolver la crisis es con cambios profundos, pero para eso solo somos fuertes si estamos fusionados, y en eso creo que estamos dando una gran lección y un llamado a la esperanza, porque la ciudadanía que hoy se manifiesta puede decir que aún cree en este camino para poder lograr las grandes transformaciones”, argumentó. También se refirió a esta huelga general el Presidente del colegio de Profesores Mario Aguilar, quien realizó un llamado al gremio que representa para que salgan nuevamente a la calle. El representante del Magisterio rechazó los acuerdos políticos entre el Ejecutivo y algunos partidos de oposición, que emanan desde el Palacio de la Moneda. Precisó que ese tipo de pactos va en dirección contraria a lo que han exigido los millones de personas que por más de cuatro días han salido a protestar a las calles. “Él (presidente) pretende nuevamente hacer una salida del tipo de la cocina, eso es un negociado del cual el pueblo está cansado, nadie acá acepta que se haga algo como eso a espaldas de la ciudadanía que se está movilizando. Ellos no convocaron a la gente a salir a la calle, más bien han sido causantes y parte de la crisis, por lo tanto, no pueden prestarse para una nueva operación, van a recibir el repudio de las organizaciones y sobre todo de la ciudadanía”, subrayó. Mientras, la Federación de Trabajadores del Cobre decidirá, próximamente en asamblea, si se suma o no a la huelga general convocada para este miércoles y jueves. Los sindicatos del sector portuario comprometieron su participación paralizando nuevamente sus actividades en las localidades costeras de todo el país. En Santiago, la movilización tendrá como actividad central una marcha que partirá desde Plaza Italia a eso de las 10:30 de la mañana, y en regiones cada colectivo de “Unidad Social” local definirá sus sitios de inicio, en la mayoría de los casos en las Plazas de Armas de las ciudades que adhieren en todo el país.

