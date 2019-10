380bfeece2

Chadwick insiste con la violencia: "No ha habido límite para causar daño a las personas" La sesión en la que el ministro explicaría la situación de emergencia constitucional en el que se encuentra el país debió supenderse por las manifestaciones de los parlamentarios. Claudia Carvajal G. Miércoles 23 de octubre 2019 13:21 hrs.

La mañana de este miércoles, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, expuso frente a la Cámara de Diputados respecto de la situación de emergencia constitucional iumperante en el país desde la madrugada del sábado. En su balance, Chadwick señaló que la democracia está a prueba cuando se debe enfrentar actos de vandalismo y de violencia lo que generó gritos de aprobación entre los parlamentarios de Chile Vamos. “Hemos enfrentado una situación de violencia y acción vandálica como yo no tengo recuerdo de haber vivido en estos últimos años. Realmente vandálica, donde no ha habido límite alguno para efecto de causar gravísimo daño a las personas, a su seguridad” afirmó el ministro, para luego interpelar a los diputados a condenar los desmanes que han ocurrido en la capital y otras ciudades del país en el marco de las movilizaciones por las demandas sociales no resueltas. “Podemos tener discrepancias señores diputados, pero si hay algo que nos debiera unir es rechazar las acciones de violencia y vandalismo que nos hace daños a todos. Eso debiera ser un punto de unidad”, enfatizó el secretario de Estado. Mientras entregaba su discurso, varios asesores parlamentarios presentes en la sesión se pusieron de pie y en silencio desplagaron un mensaje dirigido al ministro que rezaba “Tus manos tienen sangre”. Luego de informar respecto de las cifras oficiales de muertos, la que llegaría a las 18 pesonas, Chadwick reflexionó sobre las implicancias de gobernar bajo un estado de excepción constitucional. “No tenemos ninguna voluntad o intención de estar declarando estados de emergencia en forma permanente o habitual. Por el contrario, el Presidente es quien tiene y debe tener el mayor interés y compromiso de que el país pueda desarrollarse con completa normalidad y no tener que recurrir nunca a un estado de excepción. Pero al mismo tiempo, el Presidente tiene el deber y responsabilidad constitucional y ante el país, de cuidar la seguridad de las personas, el orden pública, hacer respetar la ley,dar tranquilidad y seguridad a las personas”. Luego reiteró el discurso que ha sido constante durante estos días de movilizaciones: la organización delictual destinada a desestabilizar la ciudad. “No es casualidad que el jueves haya cambiado de una manifestación de protesta a una de violencia. Y no es casualidad que el objetivo el viernes y el sábado el objetivo fuera el transporte público, el Metro y Red. Para efecto de dejar a la RM sin transporte público. Durante el fin de semana el objetivo varió y fue afectar la cadena alimentaria del país. Por eso que una de las principales acciones de violencia fueron los saqueos a los supermercados y centros comerciales de expendio de alimentación. Tuvimos en esa acción 329 supermercados hasta el día de hoy oficialmente declarados como saqueados o incendiados. ¿Qué se buscaba? Que no hubiese transporte público y generar, con los saqueos e incendios a supermercados, una situación de crisis en el funcionamiento de la ciudad”. Mientras el secretario de Estabo explicaba sus razones y las cifras a los diputados, algunas parlamentarias como Maite Orsini, Camila Rojas y Claudia Mix, entre otras levantaron carteles con los números de víctimas, detenidos y lesionados, lo que culminó con gritos y críticas que obligaron a suspender la sesión.

