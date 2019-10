43fbfe6ff1

Gracias Jason Hubbard Cartas al Director | Miércoles 23 de octubre 2019 19:27 hrs.

Señor Director: Le escribo con gratitud desde el extranjero por dar las noticias por el internet para todos los chilenos como yo viviendo fuera del país. Con mucha pena estoy viendo a mi gente sufrir otra vez en manos de los militares. Unas imágenes que me recuerdan de los horribles tiempos de Pinochet. Por favor no dejen que los derechos humanos se esten violando otra vez en Chile. No dejen que ellos actuen en la impunidad. Qué angustia mas grande. Muchas gracias.

