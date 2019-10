380bfeece2

f4b68d8c76

Nacional Política Jaime Bellolio (UDI): “No vamos a volver nunca al estado pre viernes pasado” En conversación con nuestro medio el diputado gremialista cuestionó algunas declaraciones iniciales de representantes del oficialismo. Asimismo, si bien valoró el paquete de anuncios sociales del Presidente Sebastián Piñera, manifestó que es un primer paso "para luego abrir la discusión en otras cosas que tienen que ir más allá". Diario UChile Miércoles 23 de octubre 2019 13:35 hrs. Compartir

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el diputado UDI, Jaime Bellolio analizó el actuar el Gobierno en el marco de las movilizaciones ciudadanas, así como las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera la noche de este martes. Desde su perspectiva “las primeras comunicaciones fueron erráticas porque obviamente el Gobierno estaba sobrepasado en ámbitos de control del orden público, razón por la cual tiene que decretar el estado de Emergencia”. En ese sentido, el parlamentario gremialista manifestó que “hay ciertas expresiones, ciertas palabras que varios ministros en estos días hicieron que son totalmente desafortunadas, luego todo el discurso de ocupar la palabra guerra (…) que hoy día tiene un concepto totalmente distinto porque quien está encargado de la defensa es un militar, para ellos no es un discurso retórico, sino que es una realidad completamente diferente y esa no es la situación actual”. En relación a la respuesta que ha dado el Ejecutivo, Bellolio fue enfático en que “nadie puede pretender arrogarse a sí mismo o a sus ideas políticas qué es exactamente lo que aquí está sucediendo. Hay un ánimo de querer llegar al menos primero a un paquete de medidas para salir de la emergencia y luego abrir la discusión en otras cosas que tienen que ir más allá porque aún cuando terminara el estado de excepción, volviéramos a la normalidad no vamos a volver nunca al estado pre viernes de la semana pasada”. Asimismo, el legislador destacó que “hay un tono muy distinto en donde él (Presidente) dice, primero perdón, segundo que hay una escucha humilde frente a las cosas que se han manifestado hoy día y la canalización de parte de esas demandas es a través de un paquete de medidas sociales que van a la vena de muchas de las solicitudes de las familias de clase media y más vulnerables que no es que sean completamente novedosas, pero sí se les pone un sentido de urgencia”. En relación a las situaciones de abuso policial y vulneración de derechos humanos por parte de militares, Bellolio afirmó estar “preocupado por el creciente aumento de denuncias en esta materia. La legitimidad de la acción tanto de carabineros como de militares, ya sea en un estado de emergencia o no, viene dada porque esa fuerza, esa coacción está dentro de los márgenes que son los legales y cuando se salen de esos márgenes entonces evidentemente tienen que ser investigados, tienen que ser puestos a disposición de la justicia y tienen que ser eventualmente sancionados”. Por esta razón, el parlamentario señaló que espera que “las fuerzas militares en vez de custodiar el orden público, para lo cual evidentemente no tienen esa preparación, lo que sí puedan hacer es custodiar aquellos espacios, infraestructura que es clave en la cadena de suministro que es un rol que puede cumplir mejor para no tener el enfrentamiento entre el derecho de reunión y manifestación con personas cuyo entrenamiento no es el control del orden público”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile el diputado UDI, Jaime Bellolio analizó el actuar el Gobierno en el marco de las movilizaciones ciudadanas, así como las medidas anunciadas por el Presidente Sebastián Piñera la noche de este martes. Desde su perspectiva “las primeras comunicaciones fueron erráticas porque obviamente el Gobierno estaba sobrepasado en ámbitos de control del orden público, razón por la cual tiene que decretar el estado de Emergencia”. En ese sentido, el parlamentario gremialista manifestó que “hay ciertas expresiones, ciertas palabras que varios ministros en estos días hicieron que son totalmente desafortunadas, luego todo el discurso de ocupar la palabra guerra (…) que hoy día tiene un concepto totalmente distinto porque quien está encargado de la defensa es un militar, para ellos no es un discurso retórico, sino que es una realidad completamente diferente y esa no es la situación actual”. En relación a la respuesta que ha dado el Ejecutivo, Bellolio fue enfático en que “nadie puede pretender arrogarse a sí mismo o a sus ideas políticas qué es exactamente lo que aquí está sucediendo. Hay un ánimo de querer llegar al menos primero a un paquete de medidas para salir de la emergencia y luego abrir la discusión en otras cosas que tienen que ir más allá porque aún cuando terminara el estado de excepción, volviéramos a la normalidad no vamos a volver nunca al estado pre viernes de la semana pasada”. Asimismo, el legislador destacó que “hay un tono muy distinto en donde él (Presidente) dice, primero perdón, segundo que hay una escucha humilde frente a las cosas que se han manifestado hoy día y la canalización de parte de esas demandas es a través de un paquete de medidas sociales que van a la vena de muchas de las solicitudes de las familias de clase media y más vulnerables que no es que sean completamente novedosas, pero sí se les pone un sentido de urgencia”. En relación a las situaciones de abuso policial y vulneración de derechos humanos por parte de militares, Bellolio afirmó estar “preocupado por el creciente aumento de denuncias en esta materia. La legitimidad de la acción tanto de carabineros como de militares, ya sea en un estado de emergencia o no, viene dada porque esa fuerza, esa coacción está dentro de los márgenes que son los legales y cuando se salen de esos márgenes entonces evidentemente tienen que ser investigados, tienen que ser puestos a disposición de la justicia y tienen que ser eventualmente sancionados”. Por esta razón, el parlamentario señaló que espera que “las fuerzas militares en vez de custodiar el orden público, para lo cual evidentemente no tienen esa preparación, lo que sí puedan hacer es custodiar aquellos espacios, infraestructura que es clave en la cadena de suministro que es un rol que puede cumplir mejor para no tener el enfrentamiento entre el derecho de reunión y manifestación con personas cuyo entrenamiento no es el control del orden público”.