380bfeece2

f4b68d8c76

Nacional Política Rector Vivaldi llama a defender la democracia y a generar respuestas a las demandas sociales Avanzar hacia un modelo de sociedad solidario y dar la batalla por la defensa de la democracia fueron las ideas centrales de la máxima autoridad de la Universidad de Chile durante su intervención en la masiva asamblea triestamental que se congregó en la Casa Central de este plantel, uniendo a estudiantes, académicos, autoridades y funcionarios. Diario Uchile Miércoles 23 de octubre 2019 15:32 hrs. Compartir

Las intensas manifestaciones sociales y las situaciones de violencia vistas los últimos días han calado hondo en la Universidad de Chile, comunidad que ante la grave situación que vive el país congregó a una asamblea triestamental extraordinaria a la que asistieron más de mil personas. Representantes de los distintos estamentos e integrantes de las más diversas unidades de este plantel universitario expresaron su preocupación bajo el lema “No estamos en guerra, estamos unidos” y debatieron sobre el rol de la Universidad ante la violencia generalizada y las demandas sociales. La búsqueda de un modelo más solidario y menos individualista, enfocado en la unidad ciudadana y el bien común, fue una de las ideas expuestas por el Rector Ennio Vivaldi en este histórico encuentro en la Casa Central de la Universidad de Chile. “La disgregación que ha sufrido la sociedad chilena ha hecho que cada uno se valga por sí mismo, que cada uno se las arregle como pueda, que cada uno piense en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, y que se olvide del resto porque no es problema de cada uno lo que le ocurra al resto, así como tampoco lo es generar medidas para cambiar esta concepción de la sociedad”, planteó la máxima autoridad universitaria, quien presentó como ejemplo de este fenómeno el caso de la educación pública y el sistema de salud. “Tenemos que sentirnos responsables y depositarios de la Universidad que creó este país. Si alguien puede hablar de nación es porque hubo una Universidad de Chile que se construyó en el siglo XIX y que ha seguido siendo, hasta el día de hoy, un factor clave. Si bien, lamentablemente, no pudo hacer más para cambiar el modelo de sociedad que hoy enfrentamos, es algo que nos hemos propuesto desde esta Universidad. Hoy estamos llamados a ser un factor clave de ejecución”, comentó el Rector Vivaldi en relación al papel comprometido por la Universidad ante esta crisis. De esta forma, convocó a la comunidad universitaria a generar respuestas desde los distintos campos del saber a los problemas que afectan a nuestra sociedad, mediante proyectos de ayuda y apoyo. “Tenemos una responsabilidad enorme, política, en primer lugar. Debemos convocar al conjunto de la sociedad ética, tenemos que devolverle un sentido de dignidad a las personas y de responsabilidad al conjunto del pueblo, a quienes nos gobiernan, y también tenemos que estar presentes desde nuestros saberes y capacidades, desde cada una de las áreas. En eso estaremos como Universidad de Chile”, agregó el Rector Vivaldi. Batalla por la democracia En su intervención, reflexionó sobre la situación actual a partir de la experiencia de “quienes vivimos el proceso de descomposición que permitió que se instalara un golpe de Estado en Chile, que terminó con una dictadura brutal que todavía estamos pagando, con tremendas consecuencias”. En este sentido, agregó, “qué duda cabe de que es un fracaso de la democracia que no podamos, en conjunto, encontrar una base que nos permita dialogar, y que en vez de eso tengamos que recurrir a la fuerza. Me interesa señalar que nuestro deber es defender la democracia en primer lugar, porque es la base que nos permite avanzar y expresarnos”. Finalmente, planteó que “en el terreno de la fuerza, la Universidad de Chile queda fuera de la contienda. Pero sí podemos dar la batalla en términos de la defensa de la democracia, en términos de integrar a un país, en términos de restablecer un sistema solidario en el que el prójimo nos importe, como quedó tan nítidamente plasmado en estos días. A los chilenos les importa lo que les pasa a los demás chilenos, eso se ha dicho con una elocuencia que no había escuchado antes: no somos indiferentes a quienes no tienen acceso a la salud, a la previsión, etc”. Este fue parte del discurso del Rector Vivaldi en la asamblea extraordinaria triestamental realizada ayer martes 22 de octubre, instancia en la que estudiantes, funcionarios, académicos y autoridades condenaron el Estado de Emergencia, los toques de queda y la presencia de militares en las calles como respuesta a las demandas de todo un país, y comprometieron esfuerzos para aportar en las soluciones al descontento expresado por la ciudadanía.

Las intensas manifestaciones sociales y las situaciones de violencia vistas los últimos días han calado hondo en la Universidad de Chile, comunidad que ante la grave situación que vive el país congregó a una asamblea triestamental extraordinaria a la que asistieron más de mil personas. Representantes de los distintos estamentos e integrantes de las más diversas unidades de este plantel universitario expresaron su preocupación bajo el lema “No estamos en guerra, estamos unidos” y debatieron sobre el rol de la Universidad ante la violencia generalizada y las demandas sociales. La búsqueda de un modelo más solidario y menos individualista, enfocado en la unidad ciudadana y el bien común, fue una de las ideas expuestas por el Rector Ennio Vivaldi en este histórico encuentro en la Casa Central de la Universidad de Chile. “La disgregación que ha sufrido la sociedad chilena ha hecho que cada uno se valga por sí mismo, que cada uno se las arregle como pueda, que cada uno piense en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo, y que se olvide del resto porque no es problema de cada uno lo que le ocurra al resto, así como tampoco lo es generar medidas para cambiar esta concepción de la sociedad”, planteó la máxima autoridad universitaria, quien presentó como ejemplo de este fenómeno el caso de la educación pública y el sistema de salud. “Tenemos que sentirnos responsables y depositarios de la Universidad que creó este país. Si alguien puede hablar de nación es porque hubo una Universidad de Chile que se construyó en el siglo XIX y que ha seguido siendo, hasta el día de hoy, un factor clave. Si bien, lamentablemente, no pudo hacer más para cambiar el modelo de sociedad que hoy enfrentamos, es algo que nos hemos propuesto desde esta Universidad. Hoy estamos llamados a ser un factor clave de ejecución”, comentó el Rector Vivaldi en relación al papel comprometido por la Universidad ante esta crisis. De esta forma, convocó a la comunidad universitaria a generar respuestas desde los distintos campos del saber a los problemas que afectan a nuestra sociedad, mediante proyectos de ayuda y apoyo. “Tenemos una responsabilidad enorme, política, en primer lugar. Debemos convocar al conjunto de la sociedad ética, tenemos que devolverle un sentido de dignidad a las personas y de responsabilidad al conjunto del pueblo, a quienes nos gobiernan, y también tenemos que estar presentes desde nuestros saberes y capacidades, desde cada una de las áreas. En eso estaremos como Universidad de Chile”, agregó el Rector Vivaldi. Batalla por la democracia En su intervención, reflexionó sobre la situación actual a partir de la experiencia de “quienes vivimos el proceso de descomposición que permitió que se instalara un golpe de Estado en Chile, que terminó con una dictadura brutal que todavía estamos pagando, con tremendas consecuencias”. En este sentido, agregó, “qué duda cabe de que es un fracaso de la democracia que no podamos, en conjunto, encontrar una base que nos permita dialogar, y que en vez de eso tengamos que recurrir a la fuerza. Me interesa señalar que nuestro deber es defender la democracia en primer lugar, porque es la base que nos permite avanzar y expresarnos”. Finalmente, planteó que “en el terreno de la fuerza, la Universidad de Chile queda fuera de la contienda. Pero sí podemos dar la batalla en términos de la defensa de la democracia, en términos de integrar a un país, en términos de restablecer un sistema solidario en el que el prójimo nos importe, como quedó tan nítidamente plasmado en estos días. A los chilenos les importa lo que les pasa a los demás chilenos, eso se ha dicho con una elocuencia que no había escuchado antes: no somos indiferentes a quienes no tienen acceso a la salud, a la previsión, etc”. Este fue parte del discurso del Rector Vivaldi en la asamblea extraordinaria triestamental realizada ayer martes 22 de octubre, instancia en la que estudiantes, funcionarios, académicos y autoridades condenaron el Estado de Emergencia, los toques de queda y la presencia de militares en las calles como respuesta a las demandas de todo un país, y comprometieron esfuerzos para aportar en las soluciones al descontento expresado por la ciudadanía.