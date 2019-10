e67aff6856

1c7becac1c

Nacional Abogado Jaime Bassa: “Lo que estamos viendo es violencia estatal de facto” El experto en derecho constitucional participó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado y abordó el desarrollo del estado de emergencia. “No respetar el toque de queda no es un crimen o simple delito, es una falta. No está tipificado como delito, por lo tanto, no es delito. No pueden ser arrestadas", aseveró el abogado. Diario UChile Jueves 24 de octubre 2019 17:45 hrs. Compartir

El abogado constitucionalista Jaime Bassa fue invitado a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, instancia en la que expuso respecto del estado de Excepción que se ha dictaminado en diferentes regiones y el actuar que el Ejército ha tenido en estos últimos días. Al respecto, el académico de la Universidad de Valparaíso indicó que “lo que estamos viendo hoy día en las calles es violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo los jefes militares”. Agregó que “el Estado de Excepción que ha sido declarado, es el Estado de Emergencia, que sólo habilita por expreso mandato constitucional al Presidente, ojo, solo al Presidente, a limitar el ejercicio de la libertad de locomoción y la libertad de reunión. La habilitación constitucional es al Presidente de la República, no al jefe de zona”. De esta forma, el abogado detalló que debe existir un acto normativo del presidente que delegue sus facultades constitucionales de Excepción en el jefe de zona militar o naval respectivo, y que “eso no ha ocurrido”. “De facto, estamos viendo que hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad a emitir opinión, al derecho a manifestarse pacíficamente desde los hogares. Hay personas que están siendo detenidas en lugares no habilitados por ley, hay hogares que son allanados, hay personas que son arrestadas desde sus hogares sin habilitación legal”, comentó el académico. Y agregó que lo que se está viendo es que la autoridad militar actúa como si estuviéramos en Estado de Sitio “sin ninguna habilitación normativa y sin ningún tipo de control“. “El Presidente no ha delegado las facultades que le confiere la Constitución. Todo lo que estamos viendo es de facto. Pero lo peor de todo, sin responsabilidad política, porque el sentido que tiene la exigencia constitucional de la delegación presidencial radica, precisamente, en que el Presidente de la República es el responsable políticamente por lo que hace, el jefe de zona naval no, pero el Presidente sí. Es inaceptable. La Constitución es clara”, detalló Bassa. Añadió que “hay que preguntarse por qué hay una autoridad militar decretando toque de queda, si no está autorizado para eso”, cuestionó. Respecto del toque de queda, el abogado Jaime Bassa dijo que durante el Estado de Emergencia, ni el presidente ni ningún jefe de zona militar está autorizado a detener personas, esto ya que “la ley orgánico constitucional no tipifica como una sanción no respetar el toque de queda. No respetar el toque de queda no es un delito que esté tipificado por el Código Penal, por lo tanto, las personas no pueden ser arrestadas. Eso es ilegal“. Frente a esto explicó que el artículo 495 N°1 del Código Penal señala que solo se debe imponer una multa de 1 UTM por contravenir las reglas que la autoridad dictó en función de la conservación del orden público. A la vez el profesional del derecho aclaró que cometer destrozos sí es un delito. En esa línea señaló que estamos “en una excepción dentro de la excepción”, lo que a su juicio debe ser controlado.

El abogado constitucionalista Jaime Bassa fue invitado a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, instancia en la que expuso respecto del estado de Excepción que se ha dictaminado en diferentes regiones y el actuar que el Ejército ha tenido en estos últimos días. Al respecto, el académico de la Universidad de Valparaíso indicó que “lo que estamos viendo hoy día en las calles es violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo los jefes militares”. Agregó que “el Estado de Excepción que ha sido declarado, es el Estado de Emergencia, que sólo habilita por expreso mandato constitucional al Presidente, ojo, solo al Presidente, a limitar el ejercicio de la libertad de locomoción y la libertad de reunión. La habilitación constitucional es al Presidente de la República, no al jefe de zona”. De esta forma, el abogado detalló que debe existir un acto normativo del presidente que delegue sus facultades constitucionales de Excepción en el jefe de zona militar o naval respectivo, y que “eso no ha ocurrido”. “De facto, estamos viendo que hay restricciones a la libertad de prensa, a la libertad a emitir opinión, al derecho a manifestarse pacíficamente desde los hogares. Hay personas que están siendo detenidas en lugares no habilitados por ley, hay hogares que son allanados, hay personas que son arrestadas desde sus hogares sin habilitación legal”, comentó el académico. Y agregó que lo que se está viendo es que la autoridad militar actúa como si estuviéramos en Estado de Sitio “sin ninguna habilitación normativa y sin ningún tipo de control“. “El Presidente no ha delegado las facultades que le confiere la Constitución. Todo lo que estamos viendo es de facto. Pero lo peor de todo, sin responsabilidad política, porque el sentido que tiene la exigencia constitucional de la delegación presidencial radica, precisamente, en que el Presidente de la República es el responsable políticamente por lo que hace, el jefe de zona naval no, pero el Presidente sí. Es inaceptable. La Constitución es clara”, detalló Bassa. Añadió que “hay que preguntarse por qué hay una autoridad militar decretando toque de queda, si no está autorizado para eso”, cuestionó. Respecto del toque de queda, el abogado Jaime Bassa dijo que durante el Estado de Emergencia, ni el presidente ni ningún jefe de zona militar está autorizado a detener personas, esto ya que “la ley orgánico constitucional no tipifica como una sanción no respetar el toque de queda. No respetar el toque de queda no es un delito que esté tipificado por el Código Penal, por lo tanto, las personas no pueden ser arrestadas. Eso es ilegal“. Frente a esto explicó que el artículo 495 N°1 del Código Penal señala que solo se debe imponer una multa de 1 UTM por contravenir las reglas que la autoridad dictó en función de la conservación del orden público. A la vez el profesional del derecho aclaró que cometer destrozos sí es un delito. En esa línea señaló que estamos “en una excepción dentro de la excepción”, lo que a su juicio debe ser controlado.