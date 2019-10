db983970d0

Cultura Nacional Política Ana Tijoux: "A los músicos nos compete tener un mínimo de sensibilidad con las demandas" Quien comenzara en el grupo Makiza dijo tener sentimientos encontrados con respecto de lo que pasa en Chile. Por un lado, la emoción de un pueblo que despertó, por otro, la angustia por la represión de los agentes del Estado. Diario Uchile Jueves 24 de octubre 2019 13:43 hrs.

Son cientos de miles de chilenos que viven fuera del país y que tratan, como sea, de mantenerse conectados con sus familias, amigos y cercanos. Más en estos tiempos, en que la gente se ha echado a las calles para exigir cambios reales y profundos a un sistema que parece haber tocado fondo. Se sufre, coinciden la mayoría de los chilenos en el exterior. Quisieran estar en el país, pero no se puede. Sin embargo, tratan de reunirse y realizar acciones de apoyo desde donde residen. Quien vive hace meses en el exterior en la cantante chilena Ana Tijoux, quien, desde Paris, Francia, dialogó con Radio y Diario Universidad de Chile. Quien comenzara en el grupo Makiza dijo tener sentimientos encontrados con respecto de lo que pasa en Chile. Por un lado, la emoción de un pueblo que despertó, por otro, la angustia por la represión de los agentes del Estado. “La emoción es muy mezclada, por una parte, uno siente una profunda alegría de este levantamiento popular, es una cosa muy bella de sentir, este Chile que uno sentía como medio adormecido, callado, y que de repente este despertar masivo y popular da una sensación de mucha alegría, nos dice que Chile nunca estuvo dormido, estaba solo de siesta. Despertó de un momento a otro y nadie lo vio venir con tal magnitud. Mucho orgullo de ver tanta gente organizada y que más encima cruza a todo Chile, cruza clases sociales, cruza los portuarios, los estudiantes, los profesores, los feriantes, la tercera edad”. “Por otra parte, la parte B, que es la terrible, la sensación de mucha impotencia de ver el nivel de represión, de violencia de parte de las Fuerzas Armadas, de parte del Gobierno, sus palabras, la manera en cómo se han articulado, es muy fuerte. Toda la gente está tratando de conectarse con lo que pasa, y ver la cantidad de las violaciones, amigos cercanos que están buscando a otros amigos, desapariciones, cuerpos, no se sabe cuántos muertos, está esa contraparte de mucho dolor, de mucha angustia, preocupación de ver qué es lo que se puede hacer desde la distancia si no es denunciar, gritar, hacer canciones”. Los artistas como tú y muchos otros han denunciado por años, a través de sus letras, el pesar de la población chilena, sus frustraciones, sus pesares. Si vemos tus mismas composiciones, nos damos cuenta que el descontento de la gente no es de ahora, sino que lleva muchos años acumulándose. ¿El artista debe asumir un rol en esto? “Este gobierno y todos los gobiernos anteriores –que no se hagan los pillos aquellos de la Concertación- han sido todos cómplices de no escuchar a la ciudadanía, de llenarse los bolsillos, de no solo replicar el modelo neoliberal pinochetista, sino que de profundizarlo, alabarlo, institucionalizarlo y hacerlo parecer como democracia. ¿Hasta cuándo? Había un tope para la gente. A nosotros los músicos nos compete tener un mínimo de sensibilidad con las demandas, que son demandas por el bien del país. Los estudiantes son el eslabón clave en esto, el más valiente, los que prendieron la mecha: pedir educación pública, gratis y de calidad es lo más bello que puede pedir la juventud”. “Yo no canto nada nuevo, soy una excelente ladrona de frases, estas son puras demandas populares que tienen que ver con la gente, con mis hijos y con el futuro”. Publicaste un tema nuevo para apoyar la lucha que en este momento está dando el pueblo de Chile, llamado Cacerolazo. ¿cómo surgió la idea? “Estábamos en la casa el día domingo, estábamos pegados al computador, los celulares para ver qué estaba pasando en Chile, todos mis amigos diciéndome ‘negra, publica algo, denuncia’, ya vamos publicando, y aparece en un video un niño que cacerolea y está bailando en un balcón, y con mi compañero nos miramos y dijimos ‘hagamos un tema ahora’. Fue muy inmediato, el sema nació de eso. Este miércoles grabé la segunda parte y estamos mezclando ahora, La idea es subirlo a Youtube y que se libere para que todo el mundo lo utilice”.

