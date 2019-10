e67aff6856

Nacional Gabriel Boric: "Chadwick se tiene que ir, no tiene ningún piso para seguir" En conversación con Radio Universidad de Chile el diputado de Convergencia Social aseguró que no es el momento de una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera, porque requeriría una unidad que no existe en la oposición. Sin embargo, resaltó que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, sí debería renunciar. Diario UChile Jueves 24 de octubre 2019 21:21 hrs.

“No hay que pretender arrojarse en la representación”. Este es el principio por el cual, según el diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, debería partir toda intención de la clase política respecto de buscar soluciones para la crisis que afecta al país, y que estalló en protestas desde hace una semana. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado por la Región de Magallanes partió su análisis sobre lo ocurrido asegurando que se trata de un movimiento con una diversidad muy grande. En tal sentido, agregó que “cualquiera que diga que es el líder, se equivoca”. Además, el diputado se refirió también a una de las acciones con la que el Gobierno ha enfrentado la situación, y que tuvo que ver con la reunión en conjunto con diversos partidos políticos. “Lo que sucede es una crítica al modelo que tenemos, y no lo podemos solucionar quienes estamos en política. Tiene que haber una reunión más amplia que la que hubo en La Moneda con los representantes de los partidos políticos“, criticó. Para este consenso, según Boric, el Gobierno debe considerar los puntos de vista territoriales de los alcaldes, de los gremios tradicionales, de los artistas, y por último de los partidos políticos. Asimismo, el aporte que salga de allí debería estar enfocado, por un lado, en medidas urgentes, pero además, contar con una visión a largo plazo cuyo objetivo sea la Asamblea Constituyente. Por otro lado, el integrante del Frente Amplio recordó el debate político de hace algunas semanas respecto de la reintegración tributaria, en el cual el Gobierno no estaba dispuesto a dialogar. Así, según dijo, dicho proyecto tendría nulas probabilidades de ser aprobado, en el marco de los últimos reclamos sociales. “La reintegración tributaria ya se cayó y la derecha lo da por hecho. Lo que hace una semana era imposible hoy fue posible. Nosotros presentamos un proyecto para terminar con la dieta parlamentaria y hace seis años fue imposible votarlo, el pueblo en una semana lo ha logrado. Lo posible o lo imposible va cambiando en la medida que lo dice el pueblo. Han cambiado las prioridades gracias a las movilizaciones”, precisó. Para el diputado regresar a la normalidad de hace una semana será totalmente imposible, dado que las demandas hoy están más que instaladas en la población. Con esto, la actitud del Gobierno y su llamada Agenda Social serían más bien medidas parche, aseguró el parlamentario, pero “el malestar va a seguir creciendo y va a reventar más fuerte después”. No obstante, otra de las alternativas que ha surgido desde la oposición, especialmente del Partido Comunista, para enfrentar la crisis dice relación con una acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Al respecto, aunque Boric aseguró que es una alternativa sobre la mesa, aún no ha habido intenciones concretas de presentarla. “Se requiere primero una unidad en toda la oposición para que pase a la Cámara, y eso no existe. Me parece que solo es entrar a una pelea y hacernos los lesos con lo que esta pasando en la calle. Chadwick sí se tiene que ir, no tiene ni un piso para seguir”, indicó. Agregó que la acción en contra del mandatario “en este momento no tiene viabilidad, entonces nos meteríamos de nuevo en una pelea entre políticos para que el Congreso siga dando show, y no podríamos dedicarnos a la articulación de las fuerzas sociales para poder dar respuesta a los problemas que se están planteando”. En tanto, si es que el ministro del Interior, Andrés Chadwick no renuncia, Boric aseguró que sí se presentará una acusación constitucional en su contra. En el caso de el presidente Sebastián Piñera, aseveró que un mecanismo de esa magnitud no está en el momento adecuado; sin embargo, el diputado no lo descartó. Finalmente, aunque el parlamentario aseguró que las propuestas de solución no necesariamente tienen que ser canalizadas por el Frente Amplio, el rol de dicha coalición, enfatizó, es “ponerse a disposición de las fuerzas del pueblo”. En tal sentido, lo mismo implicaría ceder no en principios sino en tácticas, con el objetivo de avanzar hacia una Asamblea Constituyente.

