Política Francisco Huenchumilla: "El Presidente y la derecha se hacen trampas en solitario" El senador DC analizó los anuncios hechos por el Gobierno y consideró que se debe apuntar a una nueva Constitución. Por su parte, el diputado Gabriel Boric recalcó que las responsabilidades constitucionales de los ministros se mantienen". Diario Uchile Sábado 26 de octubre 2019 13:41 hrs.

Escucha acá la entrevista con Francisco Huenchumilla: play pause Descargar Tal como ocurrió durante el segundo mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet a propósito de la crisis ocasionada por el caso SQM y el financiamiento irregular de la política, esta mañana el Presidente Sebastián Piñera anunció que solicitó a todos sus ministros poner sus cargos a disposición para “estructurar un nuevo gabinete” y “enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos”. El anuncio del Mandatario generó sorpresa en representantes del mundo político, quienes, de todas formas, vieron con buenos ojos una reforma del equipo gubernamental. En conversación con Radio Universidad de Chile, el senador Francisco Huenchumilla (DC) consideró que el anuncio de Piñera “elude el tema de fondo” y “lo que hay detrás de todas estas manifestaciones”. “No veo una respuesta política a una demanda que es de cambios más estructurales”, enfatizó. Por otra parte, el parlamentario ironizó sobre los encuentros que el mandatario ha sostenido con intelectuales y dirigentes sociales, así como sobre la cobertura de los medios de comunicación: “El presidente y la derecha se hacen trampas en solitario con ese tipo de reuniones. También se hace una trampa la televisión abierta, fundamentalmente los matinales, como si ese fuera el Chile real. Ese no es el Chile que existe hoy día y tiene que cambiar, tiene que haber un cambio cultural, porque eso no refleja exactamente lo que es Chile. Yo estoy a punto de teñirme el pelo, a lo mejor así me invitan a uno de estos programas”, dijo. Por su parte, el diputado Gabriel Boric (Convergencia Social) indicó que “tenemos que ver en qué se concreta esto” y recordó que “las responsabilidades constitucionales de los ministros se mantienen incluso seis meses después de haber dejado su cargo”. Desde el PPD, el senador Guido Girardi manifestó que si bien es una buena medida, le parece tardía: “¿Para qué es ese cambio? Quiero ser muy claro en que no habrá acuerdo si se violan los Derechos Humanos,” recalcó. “En el caso del ministro Andrés Chadwick en particular, que ha sido responsable políticamente de cinco muertos, de graves violaciones a los Derechos Humanos, la acusación constitucional está totalmente vigente para él. Que lo sepan”, subrayó. En cambio, para la diputada Paulina Núñez (RN) el anuncio del Presidente es “una buena decisión que esperábamos todos los chilenos. (…) tiene como consecuencia asumir que tienen que venir cambios profundos, no pueden ser cambios de silla musical, ni menos seguir con los mismos. Tenemos que tener un cambio de una mayor sintonía con la ciudadanía, de una mayor empatía con las demandas sociales” subrayó. En esa misma línea, el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) aprobó los anuncios del jefe de Estado y recordó que “los ministros siempre están a disposición del Presidente. La ciudadanía fue clara y el mensaje que se dio corre con mucha fuerza para quienes han sido protagonistas de la política durante los últimos años”.

