Brexit: Unión Europea da nueva prórroga a Reino Unido y abre la puerta a elecciones

Podría considerarse una nueva derrota para el tory Boris Johnson, porque aunque había asegurado que el Brexit se llevaría a cabo de todas formas antes del 31 de octubre, lo cierto es que tres días de aquel plazo fatal, el Consejo Europeo presidido por Donald Tusk decidió dar lugar a la solicitud de une tercera prórroga que el gobierno británico se vio forzado a pedir.

El nuevo calendario entrega tres meses más a los isleños para concretar el fin de su sociedad con Europa, según lo informara el líder del Consejo Europeo a través de su cuenta de Twitter.

The EU27 has agreed that it will accept the UK’s request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019