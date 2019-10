9fe67007cc

Nacional Política Cambio de gabinete: oficialismo lo defiende y oposición afirma que es más de lo mismo Desde la oposición indican que no hay caras nuevas. Desde los partidos de Chile Vamos afirman que se inicia una nueva etapa. Diario Uchile Lunes 28 de octubre 2019 13:28 hrs.

El cambio de gabinete efectuado por el presidente Sebastián Piñera generó reacciones rápidamente. Desde el oficialismo celebraron las remociones de los secretarios de Estado indicando que con esto se abre una nueva etapa para Chile. El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, afirmó que “lo que importa es que el Gabinete lo haga bien y va a contar con todo el apoyo de RN”. La timones de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que el cambio de secretarios de Estado es una oportunidad para el Ejecutivo. “Es una oportunidad para empezar con esta nueva agenda social que el gobierno ha planteado. Lo importante es poder sacar adelante este gobierno”. Por su parte, el diputado Evópoli, Francisco Undurraga, destacó el “cambio generacional” que hay detrás de este cambio de ministros. También conversó con la prensa el saliente ministro del Interior, Andrés Chadwick, afirmó quien afirmó que “el Presidente ha sabido escuchar a la población, la gente, para poder priorizar, atender, enmendar rumbos y poder responder con cosas concretas esa necesidad que la gente ha expresado en distintas ciudades del país”. “En lo personal, estoy tranquilo. He querido siempre cumplir mi deber con todos mis esfuerzos, si he fallado pido disculpas porque lo único que he querido es servir a mi país (…) ahora es el momento de abrir puertas, esperanzas y poder responderle a las personas”, sostuvo Chadwick. Oposición critica cambios Desde la oposición, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, también se refirió a los movimientos de La Moneda. “Aquí se requiere que el Gobierno cambie su agenda, que impulse una ambiciosa agenda social y que inicie un diálogo con toda la ciudadanía para efectos de resolver y dar respuesta a la demanda ciudadana. No sólo debe haber un cambio de rostros, sino que de actitud “, declaró el timonel PS. Además, Elizalde lamentó que no se tocaran carteras como Educación y Transporte. La senadora de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, criticó las remociones efectuadas por Sebastián Piñera. “Esto es más de lo mismo. Cuando uno ve los nombres que han rotado, el único rostro nuevo es el del ministro de Hacienda, que ha sido un defensor de bajarle los impuestos a los más ricos que es lo que hoy se manifiesta en la ciudadanía”. Su compañera de partido y colega en el Senado, Ximena Rincón, cuestionó al mandatario por no incorporar a gente con trayectoria social al gabinete. Señor presidente, en serio no encontró nadie de regiones? nadie con trayectoria de credibilidad social para conducir el nuevo gabinete? #CambioDeGabinete — Ximena Rincón (@ximerincon) October 28, 2019 Por su parte, el alcalde de Recoleta y militante comunista, Daniel Jadue, lamentó que no se tocaran carteras como educación ni transporte. Este #CambioDeGabinete es una medida que no resuelve en nada la crisis profunda en la conducción del país. No se toca educación, salud ni transporte, donde se expresan y agudizan con descaro las desigualdades entre los chilenos y chilenas. — Daniel Jadue (@danieljadue) October 28, 2019 Imágen portada: @soychile

