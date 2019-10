9fe67007cc

Cultura Nacional Política Camila Moreno: "La lucha del pueblo tiene que ver con la dignidad" Para la compositora nacional, las manifestaciones vividas durante estos días han sido positivas, toda vez que han permitido unificar a la ciudadanía. Sin embargo, lamentó los casos de violaciones a los derechos humanos: "Ha sido muy doloroso", dijo. Lunes 28 de octubre 2019 17:28 hrs.

En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la cantante y compositora nacional, Camila Moreno, se refirió a la ola de manifestaciones que ha vivido el país durante los últimos días. Según comentó, el proceso ha sido fructífero, sobre todo, porque la ciudadanía se ha unido por la búsqueda de un bien común. “Ha sido maravilloso, porque la gente se ha organizado muchísimo”, indicó, colocando como ejemplo el mismo caso de los músicos y músicas, quienes el domingo recién pasado protagonizaron una asamblea donde coincidieron artistas que nunca antes habían estado en un mismo escenario. “Por primera vez los músicos y músicas se están organizando en un gremio muy grande. Eso ha movilizado ese tipo de instancias. Ahora, todo lo que pasó durante la semana fue bien terrible: los asesinatos, las tortura. Ha sido muy doloroso”, dijo. La compositora también recordó como en 2009 lanzó una canción que, precisamente, denunciaba las desigualdades existentes en el país: Millones. En esa línea, indicó que no era extraño que la élite no lograra escuchar el mensaje de artistas como ella. “Ellos no escuchan, porque no tienen el nivel de empatía como para poder hacerlo. Creo que tiene que ver con una educación emocional e intelectual que no poseen, porque fueron capaces de tirar a los militares a la calle. Eso significa que no tienen ningún tipo de humanidad, criterio, cariño por su pueblo. No tiene ningún tipo de conciencia de lo que significa poner a los militares en la calle”, sostuvo. “La lucha del pueblo tiene que ver con la dignidad y la dignidad tiene que ver con algo básico, humano, con una necesidad básica”, destacó. Al mismo tiempo, cuestionó el accionar de las autoridades frente a las manifestaciones. Respecto de ese punto, aseveró que “Piñera merece cárcel”, porque él y su gabinete, tienen las manos manchadas con las muertes producidas por agentes del Estado.

