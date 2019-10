35e9941786

Política Jaime Quintana: "La nueva Constitución es uno de los principales caminos para encauzar esta crisis" El presidente del Senado explicó los procesos legislativos que se viven en torno a la idea de generar una nueva carta de navegación para el país. Además, y recordando su frase de pasar "retroexcavadora" al modelo neoliberal, reconoció que hoy "la gente la ha reivindicado, espontáneamente". Diario UChile Martes 29 de octubre 2019 12:49 hrs.

En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), se refirió a los procesos legislativos que se dan en torno a la discusión por una nueva Constitución. Desde el Congreso -explicó- se están preguntando cómo procesar las múltiples demandas que emergen desde la sociedad. En ese sentido, dijo, aparecen las ideas de cómo encauzar estos procesos y ahí, la nueva carta de navegación cobra un rol central. “Este tema lo planteamos siete meses atrás. En ese momento, dijimos (a las autoridades de gobierno) que había que retomar la discusión por nueva Constitución”. Recordó que le pidieron al presidente Sebastián Piñera no borrar los proyectos presentados en el Congreso, mociones que son fruto de los procesos constituyentes iniciados durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. “Lo peor de esto es no poder conocer el sentimiento de descontento más profundo de nuestros compatriotas. Hoy tenemos dos proyectos: uno sobre el mecanismo, que está en la Cámara de Diputados, y otro respecto del texto propiamente tal, que es el enviado por Michelle Bachelet y sobre el que tenemos muchas dudas, porque hay aspectos que no fueron corregidos como el tema mapuche y la idea de un proceso constituyente especial para pueblos indígenas, aun así, creemos que hoy debemos retomar ese proceso. El momento constituyente ya se produjo, por lo tanto, no tiene mucho sentido preguntar a la ciudadanía, nuevamente, si quiere o no quiere iniciar un nuevo proceso. Más bien vale la pena preguntar cuál va a ser el mecanismo específico, situación que hoy se discute en el Parlamento, respecto a plebiscitos, por ejemplo”. Revisando el proceso anterior, Jaime Quintana reconoció la dificultad que genera hoy el no haberles dado un curso definitivo a esas conversaciones. “Ocurrió un proceso constituyente, con varias etapas y que no alcanzó a terminar. El gobierno de Michelle Bachelet terminó con serias dificultades, probablemente, esto no terminó siendo una prioridad. Sin embargo, se cumplieron varias etapas. Por lo pronto, la fase participativa, donde participaron 24 mil personas en cabildos”. Para el senador es importante recoger esos esfuerzos y, desde el Senado, empezar la devolución de ese mismo proceso: “No partimos de cero. Tiene un valor, surgió una idea”, la que debe ser tomada desde el mundo progresista, quienes tienen -a su juicio- responsabilidad al respecto. “En el pasado no tuvimos todo el eco que quisimos tener, incluso en partidos de la ex Nueva Mayoría. Durante todo este último años vimos como algunos de esos partidos negociaron con la derecha. Hoy tenemos una posibilidad de poner más en consciencia que la nueva Constitución es uno de los principales caminos para encausar esta crisis y este mandato que la ciudadanía espera”. En 2013, fue el mismo senador, en ese momento del oficialismo, quien aseguraba que era hora de pasar “una retroexcavadora al modelo neoliberal” que rige a Chile desde la dictadura cívico-militar. Hoy, asegura, esa frase ha sido reivindicada. “Hoy no he escuchado ninguna crítica sobre eso, todo lo contrario. Hay gente que ha reivindicado la retroexcavadora, espontáneamente. Se abusa, muchas veces. La campaña del presidente Piñera tuvo puesto su gran foco en esto. Fue el gran verbo rector que aglutinó a su sector. Tenemos que ser mucho más cuidadosos en el futuro, cuando alguien quiera intentar modificar algunos de los pilares del modelo neoliberal”. El parlamentario del PPD también se refirió a la ratificación o rechazo del TPP11 que se debe revisar en el Senado. En ese sentido, insistió, en que aún no ha sido repuesto en tabla de discusión y que esto solo puede pasar en diálogo con las urgencias que se expresen desde la ciudadanía. En la conversación, aseguró que él no estaba disponible para aprobar el tratado, pero que no puede imponerle a los demás el pensar de la misma manera.

