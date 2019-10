e58db11bf9

Nacional Rector Vivaldi: "La educación pública es la gran herramienta para volver a tener un pueblo de hermanos" En el contexto de la acción artística encabezada por la Orquesta Sinfónica de Chile, el rector de la Universidad de Chile se refirió a la importancia de la educación pública. También habló del rol de las universidades de todos y todas las chilenas en el contexto político-social que vivimos. Diario UChile Martes 29 de octubre 2019 13:27 hrs.

En medio de las manifestaciones que se viven en nuestro país, la Orquesta Sinfónica de Chile ofreció un concierto gratuito en apoyo a las movilizaciones sociales, en la explanada del metro Plaza Italia. A las afueras del Teatro del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), los músicos se congregaron para interpretar la Quinta Sinfonía de Beethoven, en un acto cuyo objetivo fue celebrar la unión entre música y ciudadanía. La utilización del espacio público fue clave en esta acción artística. El frontis del teatro, un punto de encuentro clásico de las manifestaciones y celebraciones capitalinas ha recibido, durante estos días, a miles de ciudadanos y ciudadanas, quienes pancartas y banderas en mano han protestado para exigir cambios estructurales en la vida de los y las habitantes de este país. Tejiendo el puente entre manifestantes y artistas emplazados en el lugar, Juan Pablo Aguayo, músico que dirigió a la organización, señaló que “luchar por un país más justo, donde los ricos entiendan que el país no puede ser gobernado por unos pocos, es de todos, así como la orquesta es de todos los chilenos”. Más tarde, luego de piezas musicales y la presentación de Roberto Márquez (Illapu) y Nano Stern, quienes –por momentos- acompañaron a la orquesta, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, se refirió a la situación política del país. “Saludo a todos los presentes, en nombre de la Universidad”, inició la autoridad. Acto seguido, recalcó que la actividad no era un mandato a los músicos desde la casa de estudios, sino más bien una propia expresión del compromiso social y la libertad de cada uno de los convocantes. “Ellos (los músicos) son libres de expresarse, como es libre de expresarse toda la universidad pública y estatal. No le debe, no tiene por qué sujetarse a nada. Esa importancia es clave hoy día. Que ustedes sepan que las universidades públicas y estatales del país son universidades que no responden a intereses creados de nadie, no tienen dueño. Por lo tanto, somos capaces de entregarle al país lo mejor de nuestra oferta en todo. “Al pensar la democracia, al pensar una nueva Constitución, al estructurar un nuevo sistema de salud, al ver cómo recuperamos nuestra educación, por supuesto –y después de todo lo que se llevaron- cómo rearmamos pensiones decentes para nuestros chilenos, en todo eso vamos a estar nosotros del lado de ustedes”. En su saludo, el rector además acotó que “esto que estamos viviendo, no hubiera ocurrido jamás si hubiéramos tenido una educación pública de calidad. Con una educación pública de buena calidad seguiríamos teniendo un pueblo cohesionado. Esa educación pública era la que juntaba al hijo del comerciante, del profesional, del obrero, del hombre de mar, del ferroviario. Esa gente estaba junta y se sentía parte de un mismo proyecto, por eso es que esa gente no tenía ni un problema en decir muy bien, con la plata de salud, de previsión, que ayuden a un anciano. No como hoy día, en que cada uno lo obligan pensar por sí, para sí y solamente centrada en un egoísmo feroz en sí mismo. La educación pública es la gran herramienta para volver a tener un pueblo de hermanos, un pueblo cohesionado”. Ver el video completo aquí:

