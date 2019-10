7173fd266a

Nacional Política Acusación a Chadwick: oposición logra unidad y oficialismo dice que es “una bajeza” Las diez firmas necesarias para dar vida a esta herramienta constitucional se lograron transversalmente en la oposición, incluida la Democracia Cristiana, partido que confirmó a último minuto su apoyo. Diario Uchile Miércoles 30 de octubre 2019 14:18 hrs. Compartir

Este miércoles, un grupo de diputados de oposición presentó la ya anunciada acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, misma que es sustentada en la responsabilidad política que tendría el ex secretario de Estado en las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el estado de emergencia. Las diez firmas necesarias para dar vida a esta herramienta constitucional se lograron transversalmente en la oposición, incluida la Democracia Cristiana, partido que confirmó a último minuto su apoyo. El diputado falangista Gabriel Ascencio sostuvo que la DC apoya la iniciativa porque es lo que su partido debe decir y hacer. “Va a firmas la acusación, y la va a firmar además de acompañar al resto de la oposición, la va a firmar con el objeto de que tengamos ese nexo, esa relación acerca de que tengamos permanentemente el estudio de lo que son los fundamentos de esa acusación constitucional. Y esa acusación que se presenta hoy va a llevar la firma del diputado Gabriel Silber a nombre de la Democracia Cristiana y eso, a juicio mío, es bastante relevante con relación a lo que nosotros queremos hacer y decir en este momento”. El diputado y jefe de la bancada comunista, Boris Barrera, declaró que como partido esperan que se responsabilice a Chadwick por las violaciones a los derechos humanos. “Creemos de que el ex ministro también es responsable por todo lo que se ha dicho aquí, la violación a los derechos humanos, y el no hacer nada por resguardar la seguridad de toda la ciudadanía (…) esperamos poder aportar a este proceso y que termine pasándole la responsabilidad que le cabe al ex ministro Andrés Chadwick”. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, sostuvo que la acusación presentada no obedece al revanchismo. “Esto no es revancha, esto es exigir las responsabilidades políticas y quede en la historia que no es permitido por parte de nuestras instituciones la violación a los derechos humanos”. Desde el oficialismo criticaron la iniciativa opositora. Para la diputada UDI María José Hoffman, la acusación constitucional obedece a una venganza inaceptable. “Nos parece que este es un acto político de venganza completamente inaceptable ¿cuál es el sentido de presentar esta acusación a un ministro que hizo el gesto, que dio un paso hacia el lado. Qué es lo que realmente está detrás? a mi me preocupa, porque finalmente estas peleas políticas a lo único que llevan es a distraer al gobierno de lo importante, las urgencias sociales nos están esperando, la gente en la calle necesita que avancemos (…) y es por eso que nos parece una bajeza que hoy esten presentando una acusación que no tiene ningún sentido”. La Moneda también criticó la acción de la oposición. En ese sentido, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, exhortó a los legisladores a que discutan proyectos en pos de la ciudadanía en vez de estar enfrascados en acusaciones a personas que ya no forman parte del Ejecutivo. Luego de presentada la acusación, ahora se deberá conformar una comisión para analizar el tema. Luego de esto, la acción deberá ser votada por la Sala da la Cámara Baja. Si los diputados la aprueban, pasa al Senado quienes deben decidir el éxito o fracaso de la destitución. En caso de ser aprobada, Andrés Chadwick no sería destituido puesto que ya no ostenta ningún cargo, pero sí no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos cinco años.

