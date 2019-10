d26094e5ad

Nacional Política Gabriel Silber: "No creo que sacar a un Presidente electo sea un buen precedente" El diputado DC valoró que la realización en Chile de la APEC y la COP25 fuese suspendida. Mientras, sostuvo que el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, debe responder ante el Congreso sobre su responsabilidad en la crisis que vive el país a la vez que criticó duramente la inasistencia del jefe nacional de la ANI a la citación a la Comisión de Inteligencia de la Cámara. Diario Uchile Miércoles 30 de octubre 2019 17:42 hrs.

El diputado Gabriel Silber (DC) analizó, en entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, la situación política del país. Así, en primer lugar, el parlamentario valoró que el Gobierno suspendiera la realización de la APEC y la COP25: “Fue una señal prudente, desde el punto de vista de la seguridad. El país no está en condiciones de desplegar gran parte de la fuerza pública en comitivas”. “Era casi una contradicción mostrarnos como ejemplo ante el mundo si, obviamente, los ciudadanos tienen un escrutinio distinto respecto de cómo se ha manejado el tema económico o el tema ambiental”, añadió. Por otro lado, Silber se refirió a la acusación constitucional en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Respecto de ello, sostuvo que “él es responsable” de la crisis política que enfrenta el país. “Lo que corresponde es que Chadwick, en representación del gobierno, responda en el Congreso. Eso, al final del día, le hace bien a una democracia, indistintamente de cuál sea el curso de otro tipo de investigación”, apuntó. Por último, el parlamentario se desentendió de los esfuerzos de la oposición respecto de la renuncia del Presidente Sebastián Piñera. “No creo que sacar a un presidente electo sea un buen precedente desde el punto de vista institucional”, subrayó el parlamentario, indicando que el Congreso también debe hacerse cargo de las críticas en su contra. La falta de explicaciones de la ANI En relación a la inasistencia del director de la ANI, Luis Masferrer a la comisión de Inteligencia de la Cámara, el integrante de tal instancia recordó que la Comisión es la única entidad con facultades fiscalizadoras de la Agencia Nacional de Inteligencia, por lo que criticó duramente que el jefe de tal órgano no se presentara. “No se han esgrimido razones, simplemente recibimos la suspensión de esta sesión por la inasistencia del director de la ANI, cuando el propio nuevo ministro del Interior señala que nuestro sistema de inteligencia está absolutamente desfasado, cuando hay información extraoficial respecto de la coordinación de algunos atentados incendiarios, la verdad que es inexcusable que al Congreso, el director de la ANI decida no venir y no rendir cuenta dada la gravedad de esta información.” El parlamentario DC además puntualizó que no es la primera citación que se hace al organismo de inteligencia nacional para que concurra al Congreso ya que “la semana pasada, en condiciones de emergencia, intentamos convocar a la ANI y policías para que den cuenta respecto a la situación de seguridad que atravesaba el país, En aquella oportunidad se nos pidió esperar porque se supone que debido a la contingencia estaban ocupados todos con sus labores y responsabilidades operativas ocupadas en Santiago y regiones, y para esta semana estaba nuevamente citado el director de la ANI y, sorpresivamente, éste se excusa sin esgrimir motivo plausible, lo cual para nosotros es altamente grave e inexcusable.” “Todos vimos las declaraciones que en la comisión de la Cámara dio el Ministro del Interior saliente, quien señaló una suerte de coordinación respecto de algunos atentados incendiarios a instalaciones críticas, principalmente el tema del Metro. Información que ha salido de manera extraoficial a través de medios de comunicación, respecto de investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público y las policías y obviamente es casi un atentado a la inteligencia el que hoy día no haya concurrido a esta sesión que calificábamos de importante“, finalizó el parlamentario demócratacristiano.

