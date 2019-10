d26094e5ad

Nacional Política Heraldo Muñoz por suspensión de la APEC y COP25: "Es un fuerte golpe a la política exterior" Mientras, desde Convergencia Social indicaron: " "Si el Gobierno cree que suspendiendo la COP25 se va a calmar la agitación social, está equivocado". Diario Uchile Miércoles 30 de octubre 2019

Luego de que el Presidente Sebastián Piñera declarara que ni la APEC ni la COP25 se realizarán en Chile, desde la oposición surgieron diversas reacciones. Así, el ex canciller, presidente del PPD, Heraldo Muñoz, sostuvo que la noticia “es un fuerte golpe a la política exterior, pero no es una sorpresa”. “Evidentemente, la realidad se ha impuesto y no se puede hacer una reunión en esta circunstancias”, apuntó. Mientras, el diputado Jaime Naranjo (PS) declaró que en el “campo internacional se había producido una situación insostenible en términos de graves violaciones a los derechos humanos”. “Escuchando ese clamor, el Presidente tomó una decisión correcta, porque no estaban las condiciones para darla”, dijo. Por su parte, Félix González señaló que la noticia es “dolorosa” para el ámbito medioambiental. “La COP25 es algo muy importante de hacer en este país o en otro. El mundo enfrenta una crisis climática que va a azotarnos sí o sí. En este momento las petroleras deben estar muy contentas”, planteó. 🔴 Sobre cancelación de #cop25 diputado @diego_ibanezc: “Si el Gobierno cree que suspendiendo la COP25 se va a calmar la agitación social, está equivocado” — Convergencia Social (@la_convergencia) 30 de octubre de 2019

