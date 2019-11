7932c45190

9c5418f740

Derechos Humanos Nacional Política Rigoberta Menchú entrega carta a Piñera: “Nadie quisiera heredar delitos crueles a sus generaciones” La dirigente, Premio Nobel de la Paz, en compañía de Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia, enviaron un texto con el objetivo de alertar al Estado respecto de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. Diario Uchile Lunes 4 de noviembre 2019 16:36 hrs. Compartir

Este lunes, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia, llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera. Esto, con el objetivo de emplazar a las autoridades respecto de las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto de las movilizaciones que vive el país. En el documento, los dirigentes instaron al Estado chileno a respetar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica. Del mismo modo, llamaron a detener la violencia policial y militar y solicitaron generar un espacio de diálogo entre instituciones y ciudadanía. La carta fue leída por los dirigentes en una actividad efectuada esta mañana en la Casa Central de la Universidad de Chile. En ese contexto, Rigoberta Menchú rindió un homenaje a las personas fallecidas durante las movilizaciones: “Una vida cortada es una deuda”, sostuvo. Al mismo tiempo, sostuvo que los horrores del pasado no deben repetirse. “Soy víctima del genocidio del pasado guatemalteco y no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Eso es lo primero que a mí me nació en la mente antes de venir de Guatemala a Chile, que no vuelva a ocurrir el pasado porque nadie quisiera heredar delitos crueles a sus propias generaciones”, dijo. En esa misma línea, indicó que para superar la crisis, las autoridades deben ejecutar reformas profundas. De esta forma, la dirigente se mostró a favor de un cambio en la Constitución. “Tienen que acelerar reformas estructurales”, señaló. Para Guillermo Whpei la situación en el país es preocupante y, en ese sentido, indicó que existe una violación sistemática a los derechos humanos y que esto no tiene que ver, necesariamente, con la crisis del país. De acuerdo a ello, manifestó que las movilizaciones estudiantiles y el pueblo mapuche ya han sido reprimidos con anterioridad. “Vemos con desagrado, durante todo este tiempo que hemos estado aquí y que hemos hablado con víctimas, que hay una cantidad de heridos, aproximadamente tres mil, que hay una represión absoluta en todo Chile y está claro que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, por eso consideramos que la represión es sistemática”, dijo. Hasta ahora los dirigentes se han reunido con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con parlamentarios y con víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país. En esa línea, destacaron que, desde su rol como activistas, efectuarán recomendaciones para que las autoridades reformulen su accionar respecto de las vulneraciones fundamentales de la ciudadanía.

Este lunes, Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz, y Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia, llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera. Esto, con el objetivo de emplazar a las autoridades respecto de las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el contexto de las movilizaciones que vive el país. En el documento, los dirigentes instaron al Estado chileno a respetar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica. Del mismo modo, llamaron a detener la violencia policial y militar y solicitaron generar un espacio de diálogo entre instituciones y ciudadanía. La carta fue leída por los dirigentes en una actividad efectuada esta mañana en la Casa Central de la Universidad de Chile. En ese contexto, Rigoberta Menchú rindió un homenaje a las personas fallecidas durante las movilizaciones: “Una vida cortada es una deuda”, sostuvo. Al mismo tiempo, sostuvo que los horrores del pasado no deben repetirse. “Soy víctima del genocidio del pasado guatemalteco y no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Eso es lo primero que a mí me nació en la mente antes de venir de Guatemala a Chile, que no vuelva a ocurrir el pasado porque nadie quisiera heredar delitos crueles a sus propias generaciones”, dijo. En esa misma línea, indicó que para superar la crisis, las autoridades deben ejecutar reformas profundas. De esta forma, la dirigente se mostró a favor de un cambio en la Constitución. “Tienen que acelerar reformas estructurales”, señaló. Para Guillermo Whpei la situación en el país es preocupante y, en ese sentido, indicó que existe una violación sistemática a los derechos humanos y que esto no tiene que ver, necesariamente, con la crisis del país. De acuerdo a ello, manifestó que las movilizaciones estudiantiles y el pueblo mapuche ya han sido reprimidos con anterioridad. “Vemos con desagrado, durante todo este tiempo que hemos estado aquí y que hemos hablado con víctimas, que hay una cantidad de heridos, aproximadamente tres mil, que hay una represión absoluta en todo Chile y está claro que esto viene desde hace mucho tiempo atrás, por eso consideramos que la represión es sistemática”, dijo. Hasta ahora los dirigentes se han reunido con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con parlamentarios y con víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país. En esa línea, destacaron que, desde su rol como activistas, efectuarán recomendaciones para que las autoridades reformulen su accionar respecto de las vulneraciones fundamentales de la ciudadanía.