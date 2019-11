5b5749bd2d

3da3249397

Cultura Ballet Nacional Chileno debuta con emotiva función en Cuarta Bienal de Danza de Cali La compañía llegó por primera vez a Colombia para ser parte del encuentro que reúne a numerosas e importantes agrupaciones de todo el mundo. La función fue antecedida de un emotivo mensaje de apoyo a los ciudadanos chilenos por parte de los artistas y el equipo del ballet. Diario Uchile Martes 5 de noviembre 2019 9:38 hrs. Compartir

El Teatro Jorge Isaacs fue el lugar donde la noche del domingo 3 de noviembre, el Ballet Nacional Chileno se presentó por primera vez en Cali, en el marco de la Cuarta Bienal Internacional de Danza de esa ciudad. La Hora Azul, del coreógrafo y director artístico del BANCH, Mathieu Guilhaumon, fue la obra que marcó el debut del ballet en el país cafetero. “Estamos muy contentos de poder presentar el trabajo de nuestra compañía en Colombia, en un espacio donde además convergen artistas de alto nivel, de distintos rincones del mundo y donde se pueden ver propuestas tan variadas”, comentó Guilhaumon. La función estuvo antecedida por un emotivo mensaje entregado por parte de los bailarines y el equipo de la compañía, en referencia a las movilizaciones que se han venido dando en Chile: “El mundo ha sido testigo del reciente despertar de la sociedad chilena y su anhelo de mayor igualdad social. En este contexto, los artistas y el equipo del Ballet Nacional Chileno no pueden quedar ajenos frente a estas legítimas demandas, por lo que hoy presentan esta función con un sentido especial de esperanza y justicia. Junto con ello, enfatizan en el reconocimiento de la diversidad y el valor de la danza y las artes como herramientas que permiten crear nuevos espacios de expresión y diálogo, en pos de una sociedad donde prime la paz, la equidad entre todos los ciudadanos y el respeto por los derechos humanos. Es hora de cambios… es hora de bailar hacia la luz”. Los aplausos surgieron espontáneos por parte del público ante las palabras previas. Asimismo, al finalizar la función los asistentes ovacionaron el trabajo presentado por los bailarines. Por su parte, Juan Pablo López, director artístico de la Bienal, valoró la presencia del BANCH en la cuarta versión del encuentro. “A mí me parece que el ballet tiene un nivel altísimo, que es una compañía profesional increíble y que a veces conocemos poco la calidad de los artistas de América Latina. La verdad, estoy emocionado porque, primero, me encantó la obra, me pareció maravillosa; y segundo, porque pienso que esa presencia de Latinoamérica en la Bienal es vital, y el BANCH la trajo, mostró ese nivel y calidad que evidencian un rigor y una madurez de los bailarines en nuestra región”. Tras la presentación de La Hora Azul, durante la jornada siguiente la compañía brindó una clase maestra, dirigida por Mathieu Guilhaumon, ello como una de las últimas actividades complementarias del encuentro, que se realizó entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.

El Teatro Jorge Isaacs fue el lugar donde la noche del domingo 3 de noviembre, el Ballet Nacional Chileno se presentó por primera vez en Cali, en el marco de la Cuarta Bienal Internacional de Danza de esa ciudad. La Hora Azul, del coreógrafo y director artístico del BANCH, Mathieu Guilhaumon, fue la obra que marcó el debut del ballet en el país cafetero. “Estamos muy contentos de poder presentar el trabajo de nuestra compañía en Colombia, en un espacio donde además convergen artistas de alto nivel, de distintos rincones del mundo y donde se pueden ver propuestas tan variadas”, comentó Guilhaumon. La función estuvo antecedida por un emotivo mensaje entregado por parte de los bailarines y el equipo de la compañía, en referencia a las movilizaciones que se han venido dando en Chile: “El mundo ha sido testigo del reciente despertar de la sociedad chilena y su anhelo de mayor igualdad social. En este contexto, los artistas y el equipo del Ballet Nacional Chileno no pueden quedar ajenos frente a estas legítimas demandas, por lo que hoy presentan esta función con un sentido especial de esperanza y justicia. Junto con ello, enfatizan en el reconocimiento de la diversidad y el valor de la danza y las artes como herramientas que permiten crear nuevos espacios de expresión y diálogo, en pos de una sociedad donde prime la paz, la equidad entre todos los ciudadanos y el respeto por los derechos humanos. Es hora de cambios… es hora de bailar hacia la luz”. Los aplausos surgieron espontáneos por parte del público ante las palabras previas. Asimismo, al finalizar la función los asistentes ovacionaron el trabajo presentado por los bailarines. Por su parte, Juan Pablo López, director artístico de la Bienal, valoró la presencia del BANCH en la cuarta versión del encuentro. “A mí me parece que el ballet tiene un nivel altísimo, que es una compañía profesional increíble y que a veces conocemos poco la calidad de los artistas de América Latina. La verdad, estoy emocionado porque, primero, me encantó la obra, me pareció maravillosa; y segundo, porque pienso que esa presencia de Latinoamérica en la Bienal es vital, y el BANCH la trajo, mostró ese nivel y calidad que evidencian un rigor y una madurez de los bailarines en nuestra región”. Tras la presentación de La Hora Azul, durante la jornada siguiente la compañía brindó una clase maestra, dirigida por Mathieu Guilhaumon, ello como una de las últimas actividades complementarias del encuentro, que se realizó entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre.