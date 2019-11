5b5749bd2d

Comisión que revisará acusación constitucional a Chadwick es mayoritariamente oficialista Una vez elegida la comisión, se debe notificar al ex ministro para que comience a correr el plazo para preparar su defensa. Diario UChile Martes 5 de noviembre 2019 11:08 hrs.

Hace algunos minutos, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el sorteo de los miembros de la comisión cuyo trabajo será analizar la acusación constitucional contra el ahora ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. ⭕️La Comisión que analizará la acusación constitucional contra @andreschadwickp quedó compuesta por: @marcos_ilabaca (PS), @sergiogahona (UDI), Joaquín Lavín (UDI), @jbellolio (UDI) y @CataDelRealCL (RN). — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) November 5, 2019 Los parlamentarios que integran la instancia son: Marcos Ilabaca del Partido Socialista, Joaquin Lavín (UDI), Jaime Bellolio (UDI), Sergio Gahona (UDi) y Catalina del Real (RN). El siguiente paso consiste en entregar la notificación al ex secretario de Estado quien podrá en un lapso de 10 días, desde la notificación, concurrir a la comisión a hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito. En caso de no hacerlo, se sigue adelante sin defensa. Posteriormente los parlamentarios que integran la Comisión Revisora deberán presentar un informe que se presenta en la sala donde se entrega una recomendación respecto de si los diputados deben rechazar o no la cuestión previa y, posteriormente a ello, la acusación constitucional. Ya en sala, los diputados deben escuchan los argumentos del acusado o su defensa, y posterior a eso votar la denominada cuestión previa, de aprobarla, la acusación constitucional llega a su fin con la absolución del exministro. En caso de ser rechazada, se pasa a la votación del “fondo”. Si esta se aprueba, el libelo pasa al Senado donde efectivamente se realiza el llamado juicio político. La acusación constitucional fue ingresada el miércoles 30 de octubre con la firma de diez diputados: Gabriel Boric (IND), Manuel Monsalve (PS), Ricardo Celis (PPD), Boris Barrera (PC), Daniella Cicardini (PS), Alexis Sepúlveda (PR), Catalina Pérez (RD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Camila Rojas (IND), Tomás Hirsch (PH) y Gabriel Silber (DC).

