Claudio Nash y Cosena: "No le hace bien al futuro del país poner el énfasis nuevamente en la división entre buenos y malos" El coordinador de la Cátedra de DD.HH. de nuestra casa de estudios cuestionó la estrategia del Gobierno frente a las movilizaciones sociales y manifestó que el Ejecutivo ha apostado por la violencia y la división del movimiento, desentendiéndose del tema de fondo de la crisis. Viernes 8 de noviembre 2019 11:28 hrs.

El coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, criticó la postura del Gobierno frente a las movilizaciones sociales. De acuerdo a ello, en conversación con el programa Radioanálisis, rechazó el llamado del Ejecutivo al Consejo de Seguridad Nacional: “Lo que hace el Gobierno es redoblar su apuesta en términos de que la situación se va a superar por la vía del cansancio: llevamos casi 20 días en esto, pero, por otra parte, hay una apuesta cada vez más fuerte por la represión del movimiento. Ese es el punto que me preocupa”, dijo. “Lo del llamado del Consejo de Seguridad Nacional se enmarca en esa línea. No le hace bien al futuro del país de poner el énfasis nuevamente en la división entre buenos y malos, entre los saqueadores y quienes marchan”, añadió. Para el académico la estrategia del Gobierno es “grave”, ya que propone la idea de un “enemigo interno”. En su opinión, esto sigue la línea del discurso de guerra planteado por el Presidente Piñera durante los primeros días de la movilización. Del mismo modo, se manifestó preocupado por el contexto de violencia que vive el país: “La respuesta del Estado es una respuesta violenta y cruenta, es decir, hay que pensar en Santa María de Iquique, ‘La revolución de la chaucha’, donde hubo fusilamientos en las calles. En el siglo XXI tenemos formas de contención, supervisión internacional, pero lo que sí se pueden dar son situaciones de violencia y a mí me preocupa de sobre manera esto de las chaquetas amarillas”. “Lo que me preocupa es la fractura que se está generando con el aval de las autoridades políticas que siguen apostando a que esa fractura es lo que va a permitir aislar el movimiento, que la gente ya no quiera protestar y que el peso de la noche vuelva a instalarse”, puntualizó. Por otro lado, Nash sostuvo que “el Gobierno pasó todos los límites” en materia de derechos humanos. Por lo mismo, instó a las autoridades a aceptar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Es gravísimo lo que está haciendo Chile para su imagen internacional y la imagen del Presidente de no permitir el ingreso de la comisión. Chile no puede ponerse en esa lista corta de los que no han permitido el ingreso de la comisión”, apuntó. Por último, descartó las posibilidades de un autogolpe, señalando que la institucionalidad chilena “puede resistir a quienes puedan estar pensando en aquello”. “No hay bases como para que se dé una situación como la de Fujimori en Perú, que en algún momento, estando en el poder, dice tengo que poner orden con Sendero Luminoso y lo que hace es concentrar el poder, cerrar el Congreso e intervenir el poder judicial”, concluyó el académico.

