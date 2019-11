a732af17a8

Nacional Hugo Frühling: Para solucionar los problemas de orden público la policía no es el mejor instrumento El director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile abordó la agenda propuesta por el presidente Sebastián Piñera en materia de seguridad y orden público, y aseguró que se está usando para "salir del paso". Andrea Bustos C. Domingo 10 de noviembre 2019 14:54 hrs. Compartir

Diez fueron los puntos contemplados por el presidente Sebastián Piñera en su Agenda para fortalecer el orden público y resguardar la seguridad ciudadana, la que fue presentada el jueves por el mandatario. En conversación con Radio Universidad de Chile, el director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, abordó las propuestas y su posible incidencia en disminuir las manifestaciones y protestas que se han dado en las últimas tres semanas en el país. Al respecto, el especialista en temas de seguridad comentó que estas iniciativas son “una forma de salir del paso” que tiene el gobierno, pero que en realidad no aportan en calmar y solucionar la situación del país a la brevedad. “Algunas de las propuestas van a demorarse semanas en ser aprobadas y otras, por ejemplo, lo que se refiere a la modernización de la policía, francamente requieren repensarse, porque la coyuntura y las necesidades han cambiado mucho. No me parece que sean aportes, ni positivos ni demasiado negativos, al contrario, creo que es un camino errado”. Además, Hugo Frühling dijo que si lo que realmente se quiere es disminuir las manifestaciones, restablecer el orden público y corresponder al requerimiento del sector de la población que pide más seguridad, en lo que se debe trabajar es en un diálogo político y social amplio, y no en este tipo de agenda y medidas. Así, destacó que fortalecer y utilizar a la policía no será la forma de encontrar una solución. “Hay un problema de orden público y de saqueos, de robo, de manifestaciones constantes, y para solucionarlas evidentemente la policía no es el mejor instrumento que pueda llevarse a cabo. Esto requiere un diálogo, y un dialogo de muchas partes, de movimientos sociales, de partidos de oposición y del gobierno, esto no es simplemente un problema menor. Llevamos tres semanas sumergidos en una situación que debiera requerir avanzar en causes de solución”. Respecto de la convocatoria que hizo el presidente Sebastián Piñera al Consejo Nacional de Seguridad (Cosena), que desde la reforma constitucional de 2005 sólo había sido reunido en dos ocasiones, el director del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile aseguró que fue completamente innecesario. Agregó que si el mandatario la convocó, seguramente fue porque se siente atrapado entre las exigencias de su sector por más seguridad y las de la ciudadanía que no deja de manifestarse por cambios sociales. “No tiene muchos recursos a mano y, por lo tanto, se siente de alguna manera tironeado entre, por llamarlo así, dos impulsos. El impulso de lograr acuerdos en el Congreso con la oposición en ciertas materias y por el otro lado la presión de su sector que se siente inseguro. En consecuencia, está necesariamente incluido en un zig zag y eso le esta quitando credibilidad respecto del diálogo que debiera iniciar”, aseveró.

