El neoliberalismo y su colapso en Chile

Es evidente que el neoliberalismo está sucumbiendo en Chile, sólo la contumacia presidencial le mantiene en pie. Pero de mantenerse esta acarreará la ruina no sólo del modelo neoliberal sino también del capitalismo. La economía chilena tambalea, la recaudación del IVA en Octubre bajo en un 29 % la venta de calzados, vestuario y automóviles en un 50% y Octubre solo tuvo 12 días de convulsión social. Puede darse la paradoja histórica de un golpe empresarial contra un gobierno de derechas.

Millones de chilenos protestan desde la capital a la más pequeña localidad contra el neoliberalismo, bien cabe preguntarse entonces, que es el neoliberalismo?.

En 1947 se reunieron en la ciudad suiza de Mont Pelerín una serie de empresarios e intelectuales que dieron vida a un cuerpo de ideas que configuran el capitalismo en su forma más extremista. Entre los concurrentes se encontraban Friederick Von Hayek, Karl Popper, Ludwig Von Misses, Salvador de Madariaga y Milton Friedman, crearon allí una suerte de Internacional del empresariado que funciona hasta el día de hoy.

Los textos fundacionales del neoliberalismo son “Camino de Servidumbre” de Von Hayek y “La sociedad abierta y sus enemigos” de Karl Popper. Y “Libertad de elegir” de Milton Friedman.

Entre sus tesis principales se encuentran las siguientes:

a.- Una fuerte crítica al socialismo y a las ideas de solidaridad e igualdad en que este se funda, se valoran el egoísmo y la desigualdad como factores que potencian el desarrollo económico.

b.- El mercado debe ser el factor único, exclusivo y excluyente en la asignación de recursos. Este no debe tener limitación alguna. Esta expresión extremista del capitalismo sostuvo y sostiene, al igual que lo hizo Adam Smith en el siglo XIX que el mercado se regula automáticamente a través de una suerte de mano invisible. Se trataría entonces de que el mercado se desarrolle libremente sin trabas de ninguna especie; por tales se entienden las medidas estatales que fijan precios, sueldos mínimos, condiciones de trabajo, jornadas laborales y la acción de los grupos sociales de presión tales como, sindicatos, centros estudiantiles y asociaciones gremiales.

El mercado no debe tener piedad; los débiles y los ineficientes deben ser expulsados del mismo. Algo de nietzscheano fascista hay en el pensamiento neoliberal

c.- El estado debe reducirse a su mínima expresión sólo conservando funciones de seguridad nacional y policía interna. Bajo este dogma ideológico se promovieron todas las privatizaciones. El estado debe estar expresamente excluido de toda actividad económica.

d.- La libertad económica sería la madre de todas la libertades se encontraría incluso por sobre la libertad política. Las dictaduras se justifican si se imponen para salvar la libertad económica que es la libertad de las empresas económicas.

Sin embargo en la práctica social concreta el neoliberalismo se muestra incoherente cada vez que de defender los intereses económicos de los sectores sociales que representa.

e.- No existen los derechos que había configurado la modernidad progresista tales como educación, salud, vivienda, etc. Sólo existe el derecho a elegir como satisfacer estas necesidades, derecho que sólo tienen los que dispongan de dinero. Esto está claramente reflejado en la constitución chilena que no garantiza el derecho a la educación sino simplemente el derecho a elegir el tipo de educación de nuestros hijos.

f.- La existencia de grandes grupos económicos potencia y da estabilidad. De esta manera la concentración y la desigualdad no son debilidades de la implementación de un política económica neoliberal determinada, sino efectos conscientemente buscados. Toda la política de transporte público de la concertación que alcanzó su momento cumbre con la implementación del Transantiago tiene en su corazón la idea de la gran empresarización que implicó expulsar del mercado a los pequeños transportistas que tenían un promedio de 1,7 máquinas por cada uno de ellos.

g.- Se sostiene que toda barrera arancelaria u otra medida con las que los países pequeños tratan de proteger su economía y que impida el libre tráfico de mercaderías debe derogarse. El mundo debe ser un mercado total. Sin embargo, EEUU el país que promueve e impone estas ideas en el mundo protege estatalmente su industria del acero respecto de Europa al igual que su producción agrícola. Asimismo impide la llegada de productos chinos y obstaculiza la llegada de sofwares venidos de la India.

h.- Los trabajadores se consideran ineficientes en el proceso productivo en tanto no se han podido hacer de medios de producción, por ello es éticamente razonable que sólo reciban los frutos del crecimiento global de la economía por la vía del “chorreo”; toda copa llena a fin de cuentas derrama. Para los marginados que puedan transformarse en factores de inestabilidad social se les asignan políticas “focalizadas” de asistencia social.

El neoliberalismo no fue tomado en serio ni causó gran impacto al momento de su aparición. En efecto, desde un punto de vista teórico no era sino una promoción a la vuelta del capitalismo manchesteriano que sin dios ni ley había llevado adelante la acumulación originaria de capital en Inglaterra del siglo XIX y que había sido analizada críticamente por Carlos Marx en su obra “El Capital”.

Milton Friedman en los sesenta y comienzos de los setenta en EEUU era invitado a programas de televisión norteamericanos en los cuales escandalizaba a sus espectadores promoviendo el trabajo de los niños, el fin del fuero maternal, etc.

En 1929 la economía norteamericana en la que imperaba el liberalismo desatado entro en una gran crisis que se expandió por todo el mundo, de ella sólo pudieron salir con una fuere intervención estatal que fue dirigida por el economista inglés J. Maynard Keynes. De ahí en adelante la idea del estado como orientador de la economía hizo sentido común en todo el capitalismo.

Luego de la segunda guerra mundial el mundo capitalista instaló un sistema económico internacional, del cual fue excluido el campo socialista, a partir de los llamados acuerdos de Breton Woods (1944) en los cuales se establecieron entre otras cosas que el comercio internacional se haría en moneda dólar americano, país que sólo podría aumentar su moneda con respaldo en oro o en otra divisa extranjera, se creó el Banco mundial para potenciar el desarrollo de los más pobres y el Fondo Monetario internacional para ayudar en momentos de crisis a países en dificultades. Todo este entramado pretendía evitar que conflictos sociales llevaran a nuevos países al campo socialista.

En todo el mundo el capitalismo entendió que para su propia viabilidad tenía que dar condiciones humanas a la clase trabajadora, ello creo el estado de bienestar en Europa y en Chile un estado de compromiso. Es exagerado hablar en nuestro país de un estado de bienestar, aquí se trató simplemente que el empresariado fue cediendo a las luchas populares y ello quedó plasmado en una legislación social bastante estable pero muy modesta en sus contenidos concretos, a partir de lo raquítico de nuestra economía monoproductora y dependiente

Así en una suerte de hibernación permaneció el neoliberalismo por muchos años reducido a algunos claustros académicos, especialmente en la Universidad de Chicago. Pero como hasta un reloj parado da en algún momento del día la hora exacta, una crisis global del capitalismo pondría a esta ideología en su momento estelar.

La globalización neoliberal

El neoliberalismo es la ideología política y económica con la cual las grandes empresas transnacionales enfrentaron la crisis mundial de capitalismo que se vivió en los años setenta.

Es una ideología pues, distorsiona la realidad para encubrir intereses materiales muy concretos de EEUU, empresas transnacionales y grupos económicos emergentes que aplicaron los saqueos de empresas estatales de los 70 y 80 en América Latina particularmente de Chile, como son las familias Luksic, Angellini y Matte.

Cada vez que de salvar sus intereses económicos se contradicen con sus principios teóricos estos últimos salen por la ventana. Así por ejemplo, la más grande intervención estatal en la economía chilena consistió en que la dictadura militar pagara la deuda de los bancos con dinero de todos los chilenos durante la crisis que los llevó a la quiebra en 1982. Nada se dijo allí de la mano invisible que sola regularía el mercado o de la prescindencia del estado como actor económico.

Durante muchos años el capitalismo despreció esta corriente extremista conocida por algunos como la del “capitalismo salvaje” pero una crisis desplazó a la corriente keynesiana y puso a esta ideología como política oficial del capitalismo a nivel mundial.

En los años setenta el capitalismo a nivel global entró en una severa crisis económica que se desarrollaba a partir de tres situaciones;

1.- El gigantesco aumento de dólares en el mundo, dado que los norteamericanos empezaron a imprimir su moneda sin control alguno como forma de financiar la guerra de Vietnam y los mayores precios del petróleo. Esto fue una verdadera estafa al mundo. Había que llevar esos dólares a algún lugar para evitar que los bancos quebraran, ese es el origen de la deuda externa en América Latina.

2.- La crisis política desatada en el tercer mundo, ante la lucha de los pueblos por evitar la continuación del saqueo imperialista a sus economías, lo cual se expresó en Chile mediante la nacionalización del cobre.

3.- Una fuerte caída en la tasa de ganancia en las transnacionales que requerían nuevos mercados donde vender y comprar materias primas más baratas. Esto es lo que en las periferias se nos vendió como ventajas comparativas.

La tendencia histórica a la caída de la tasa de ganancia del capital como producto de la competencia, entre las distintas empresas es la causa de la globalización. Como se requería llegar a nuevos lugares donde comprar más barato y vender los productos sin mercado el mundo debía hacerse un mercado global: la globalización había partido.

Esa crisis dio origen a la globalización y esta se lleva adelante en la versión extremista del capitalismo conocida como neoliberalismo. En América Latina el neoliberalismo se impuso por medio de crueles dictaduras que causaron miles de asesinatos, detenciones y desapariciones, legiones de exiliados, cientos de campos de concentración, etc.…

Luego del retorno a las democracias muchos gobiernos democráticos fueron cediendo a las imposiciones neoliberales del Fondo Monetario Internacional, ante su imposibilidad de cumplir con la impagable deuda externa contraída generalmente por las dictaduras militares

América Latina se arruinó con esta ideología. Países ricos como Argentina fueron devastados por los capitales transnacionales. De igual manera todos los procesos privatizadores de empresas estatales fueron fuente de gigantescos entramados de corrupción. Durante la dictadura militar chilena los representantes civiles de ésta, muchos de ellos hoy militantes de la UDI , compraron a vil precio empresas estatales con dinero prestado por el Banco del Estado. Y así, de la noche a la mañana, pasaron a ser multimillonarios.

Esta ideología se aplicó bien por la fuerza de las armas o bien por las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Desde 1990 ella forma parte oficial de lo que se viene en llamar el Consenso de Washington, es decir el acuerdo entre empresarios y entidades estatales de ese país por imponer esta forma económica y política.

En Chile los gobiernos de centro izquierda engañaron sistemáticamente a su electorado, con políticas clientelares que encubrían el modelo. Ricardo lagos y la señora Bachelet fueron protagónicos en esto, ambos tienen ahora patrimonios personales que están muy lejos de un par de profesionales de clase media baja que eran al comienzo de la transición democrática.

En Chile se formó una casta política que en gran medida se sitúa en el parlamento en el que por sí y ante si se asignan sueldos millonarios.

Este mundo que se concebía como la estación terminal del desarrollo de la humanidad, se encuentra ad portas de una hecatombe ecológica, con 1.300 millones de seres humanos viviendo con menos de un dólar diario, de ellos 843 mil son chilenos, otros 810 millones sufren hambre o desnutrición crónica, las 225 personas más ricas del mundo tienen un patrimonio superior a las 2.500 millones de personas más pobres.

Un hecho lo grafica todo EEUU y Europa gastan más en maquillaje femenino y comida para animales domésticos de lo que se necesitaría para llevar agua potable y atención primaria de salud en los lugares en que falta.

Este modelo corrupto cae en toda América Latina pero ahora se desploma en manos del alumno aventajado.

Todo indica que Chile fue la cuna y será también la cripta del neoliberalismo.