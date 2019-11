1e03853eee

Política Tomás Hirsch: "Si el Gobierno plantea que el Congreso actual sea constituyente, es el peor de los mundos" El diputado humanista aseguró que el Presidente Sebastián Piñera no ha comprendido "el fondo de la demanda ciudadana" y rechazó la opción de que el actual Parlamento redacte un nuevo texto. "Es poner al gato a cuidar la carnicería", afirmó. Diario Uchile Lunes 11 de noviembre 2019 12:21 hrs.

Escucha acá la entrevista completa a Tomás Hirsch: play pause Descargar El diputado Tomás Hirsch (PH) criticó este lunes la posibilidad de que el actual Parlamento se encargue de redactar una nueva Constitución y consideró que el Gobierno no ha comprendido las masivas manifestaciones ocurridas durante las últimas semanas en Chile. “Una vez más nos encontramos ante un Gobierno y un Presidente que no logra entender cuál es el fondo de la demanda ciudadana, que es volver a ser protagonistas en el proceso de nuestro país, ser partícipes activos y reales de la construcción de nuestro futuro. Eso significa ni más ni menos que avanzar hacia una nueva Constitución a través de una asamblea constituyente”, dijo en conversación con la primera edición de Radioanálisis. “No es un problema de juego de palabras”, señaló el parlamentario ante la idea de establecer un “Congreso constituyente” que se encargue de redactar una nueva carta magna. “Cuando se pretende que la realice gente que no es electa o una convención que no es totalmente electa, que estén ahí los actuales parlamentarios o notables o como lo quieran llamar, y que eso no sea de representación pura y estrictamente democrática y popular, se está amañando un proceso. Históricamente eso es un tremendo error”, argumentó. En esa línea, el diputado del Partido Humanista recalcó que su sector planteará al Ejecutivo que “Chile hoy requiere una asamblea constituyente electa en forma democrática por toda la ciudadanía, donde esté representada la diversidad del país (…) tiene que ser un proceso democrático. Cualquier otro va a ser rechazado por la mayoría de los chilenos”. Hirsch fue especialmente enfático al cuestionar la posibilidad de que sea el actual Parlamento el que redacte una nueva Constitución: “Si está planteando que el Congreso actual se vuelva constituyente, estamos en el peor de los mundos, es poner al gato a cuidar la carnicería. No hay ninguna validez para que el Congreso actual, que no fuimos electos para crear una nueva Constitución, que todavía tiene una composición que no es verdaderamente proporcional y democrática, y que tiene quórums elevadísimos… no, no hay ninguna posibilidad”, dijo. En esa línea, el congresista consideró que “hay que conocer muy bien los detalles” de la propuesta que hará el Ejecutivo, pero advirtió que “en la medida que la ciudadanía experimente que hay algo trucho en lo que plantea el Gobierno, nadie va a estar dispuesto a bajar los brazos”. “Chile cambió y eso no es solo un eslógan”, concluyó. “A pesar de que somos un país en que faltan clases de educación cívica, a pesar de que se ha tratado de soslayar este tema, se ha cobrado una tremenda conciencia respecto de la relevancia que tiene un proceso constituyente y mucha gente lo ve más allá del simple contenido, captan perfectamente que el proceso mismo es fundamental. El cómo no da lo mismo y eso se expresa en esta demanda de asamblea constituyente o nada”.

