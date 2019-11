85a51f012b

77eb99de11

Nacional María Emilia Tijoux por accionar policial: “Estamos viendo un refinamiento de la violencia” En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la académica de nuestra Universidad y coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tijoux, reflexionó sobre el estallido social asegurando que "nos habían inyectado una suerte de anestesia neoliberal que nos adormeció". Diario UChile Martes 12 de noviembre 2019 19:32 hrs. Compartir

Los diversos registros audiovisuales sobre la violencia policial en Lo Hermida dan nuestra de que el accionar de las fuerzas del orden no ha ido mermando conforme han avanzado las movilizaciones. Sobre este episodio, su mirada ante la represión del Estado y el origen de las luchas en las calles, la profesora de nuestra universidad y coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tijoux, conversó con nuestro medio. De todas las palabras posibles con las que se puede denominar a las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre en el país, la académica aseguró que prefiere usar “rebelión”, sobre todo si es que se analiza la contraparte de la lucha. “Nos habían inyectado una suerte de anestesia neoliberal tan brutal que nos adormecimos dentro de esa inyección, que no era letal, pero que nos mantenía en un estado de conformismo, en una suerte de moral terrible. Acostumbrarse al maltrato es algo muy brutal”, señaló Tijoux. Según se ha podido constatar en la cantidad de muertos y heridos, la respuesta del Estado a esta rebelión ha sido la aplicación de la violencia. Y es allí donde la académica reflexionó asegurando que este tipo de prácticas tienen su antecedente más cercano en la represión del Wallmapu, pero también en prácticas heredadas de la época de dictadura. “La violencia en la dictadura fue terrible; sin embargo, hoy se ataca a las personas disparándoles al rostro. Estamos viendo un refinamiento de la violencia, y habría que pensar donde se aprendió eso. Eso es algo enseñado, algo pensado. Me opongo a que se diga que esta gente está loca”, criticó. Además, para Tijoux, el accionar policial en Chile también está coartado por una construcción de categorías que terminan definiendo mejores tratos para algunos sectores. Esto ha sido sostenido anteriormente por el sacerdote Mariano Puga, quien se refirió a los participantes de las primeras filas de las protestas como los abandonados y maltratados por la sociedad. Así, el hecho de haber condenado a cierto grupo de gente a no tener opciones, se reflejaría también en el tipo de represión a la que están enfrentándose. “Por qué tendrían que ser ellos los valientes y no todas y todos nosotros, por qué tendrían que poner ellos el cuerpo a las balas y no nosotros. Porque en ellos no hay proyecto, no existe un proyecto de vida ni siquiera para una semana, ni siquiera para tres días“, reflexionó la académica. Finalmente, Tijoux manifestó que este tipo de violencia no ha sido la única que se ha aplicado sobre la ciudadanía, sino que se complementa con un tipo de autoritarismo que parte desde lo estructural. Así, para la profesora de la Universidad de Chile, este se ha reflejado principalmente en el modo de control y de administración de la vida de los chilenos y chilenas.

Los diversos registros audiovisuales sobre la violencia policial en Lo Hermida dan nuestra de que el accionar de las fuerzas del orden no ha ido mermando conforme han avanzado las movilizaciones. Sobre este episodio, su mirada ante la represión del Estado y el origen de las luchas en las calles, la profesora de nuestra universidad y coordinadora de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, María Emilia Tijoux, conversó con nuestro medio. De todas las palabras posibles con las que se puede denominar a las manifestaciones iniciadas el 18 de octubre en el país, la académica aseguró que prefiere usar “rebelión”, sobre todo si es que se analiza la contraparte de la lucha. “Nos habían inyectado una suerte de anestesia neoliberal tan brutal que nos adormecimos dentro de esa inyección, que no era letal, pero que nos mantenía en un estado de conformismo, en una suerte de moral terrible. Acostumbrarse al maltrato es algo muy brutal”, señaló Tijoux. Según se ha podido constatar en la cantidad de muertos y heridos, la respuesta del Estado a esta rebelión ha sido la aplicación de la violencia. Y es allí donde la académica reflexionó asegurando que este tipo de prácticas tienen su antecedente más cercano en la represión del Wallmapu, pero también en prácticas heredadas de la época de dictadura. “La violencia en la dictadura fue terrible; sin embargo, hoy se ataca a las personas disparándoles al rostro. Estamos viendo un refinamiento de la violencia, y habría que pensar donde se aprendió eso. Eso es algo enseñado, algo pensado. Me opongo a que se diga que esta gente está loca”, criticó. Además, para Tijoux, el accionar policial en Chile también está coartado por una construcción de categorías que terminan definiendo mejores tratos para algunos sectores. Esto ha sido sostenido anteriormente por el sacerdote Mariano Puga, quien se refirió a los participantes de las primeras filas de las protestas como los abandonados y maltratados por la sociedad. Así, el hecho de haber condenado a cierto grupo de gente a no tener opciones, se reflejaría también en el tipo de represión a la que están enfrentándose. “Por qué tendrían que ser ellos los valientes y no todas y todos nosotros, por qué tendrían que poner ellos el cuerpo a las balas y no nosotros. Porque en ellos no hay proyecto, no existe un proyecto de vida ni siquiera para una semana, ni siquiera para tres días“, reflexionó la académica. Finalmente, Tijoux manifestó que este tipo de violencia no ha sido la única que se ha aplicado sobre la ciudadanía, sino que se complementa con un tipo de autoritarismo que parte desde lo estructural. Así, para la profesora de la Universidad de Chile, este se ha reflejado principalmente en el modo de control y de administración de la vida de los chilenos y chilenas.