c8b95a3224

240bd7984e

Nacional Rector Vivaldi anuncia acciones legales por estudiante de la U. de Chile que recibió balines de Carabineros Vicente Muñoz, estudiante de Actuación Teatral de nuestra casa de estudios fue agredido ayer, y uno de los balines que se le disparó impactó en su ojo izquierdo, causando perdida de visión. Diario UChile Martes 12 de noviembre 2019 16:40 hrs. Compartir

Cerca del mediodía de este martes, en el Hospital El Salvador, se entregó información respecto de la situación de salud de Vicente Muñoz, estudiante de primer año de Actuación Teatral de la Universidad de Chile, que el pasado lunes por la tarde recibió seis perdigones en su cuerpo de parte de Carabineros en los alrededores de Plaza Italia: uno de los proyectiles impactó en su ojo izquierdo provocando la perdida de visión. Durante esta mañana el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, junto a la familia del estudiante y médicos del Hospital El Salvador realizaron un punto de prensa para referirse a esta situación y al estado de salud del joven de 18 años. En la instancia, el rector de la Universidad de Chile indicó que como plantel tomarán las acciones legales que correspondan por esta agresión y cuestionó que a pesar de la amplia cantidad de lesionados se sigan utilizando balines. “Se podría conceder que no hayan sido intencionales los disparos al rostro, si bien ha habido testigos y ha habido gente a la que se dispara al rostro, les concedo eso, pero que no cesen de inmediato ese protocolo cuando es obvio que no son capaces de manejarlo de una manera adecuada o civilizada, y que sigan habiendo casos de perdidas oculares, me parece absolutamente imposible de entender y, de hecho, anuncio que junto con las medidas que tomamos ayer un conjunto de rectores, hoy día la Universidad de Chile como tal se va hacer parte con acciones judiciales en el caso de este joven”. En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, indicó que “nos duele profundamente como comunidad lo ocurrido con Vicente, el hecho de que reciba seis perdigones y que uno de ellos haya hecho que pierda su visión. Nos duele también como sociedad todas las personas que han sido afectadas por violaciones a los derechos humanos de parte de carabineros y militares estas semanas, todas las personas que han resultado heridas, violadas, fuertemente reprimidas torturadas y asesinadas. Quien diga que en Chile no se están violando sistemáticamente los derechos humanos está negando la realidad y es cómplice de la impunidad en nuestro país”. En el punto de prensa que se dio esta mañana también abordó la situación la hermana del estudiante herido, Catalina Muñoz, quien además de lamentar la lesión sufrida por el estudiante, hizo un llamado a las personas movilizadas a no dejarse amedrentar por la violencia policial. “Hoy nuestra sociedad está siendo vulnerada más que nunca, el sistema neoliberal ha atacado a nuestro país, a nuestro pueblo, se insertó de manera muy lujosa y estamos viviendo las consecuencias. Agradecemos que el pueblo haya despertado, lo hemos esperado por mucho tiempo, somos una familia de lucha y vamos a seguir en eso, también hacemos el llamado a que independiente de estos amedrentamientos, que constantemente estamos viviendo las familias chilenas, sigamos estando en la calle, ocupando los espacios, organizándonos en nuestros territorios porque esto debe terminar”, comentó. En tanto, respecto del estado de salud del joven, Rosa Balcells, oftalmóloga de la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador y académica de la Universidad de Chile, entregó el reporte y confirmó la pérdida de visión. “Se le realizó una cirugía de exploración donde se pudo constatar que tenía un estallido ocular, que es una lesión severa del globo ocular con perdida del contenido ocular, lo que requirió una cirugía reparadora que implica la extracción de los restos del globo ocular y un implante para poder ponerle una prótesis posteriormente. Por lo tanto, es un ojo perdido del punto de vista visual y estético”. Según reportó también la oftalmóloga, al extraer el balín que afectó al estudiante Vicente Muñoz, pudieron corroborar que el proyectil es de goma en su exterior, sin embargo, aseguró que al observarlo en la máquina de rayos x se visualizó que en su interior existe material metálico. Respecto del estudiante de teatro Vicente Muñoz, él continúa en observación en el Hospital El Salvador recuperándose de la cirugía a la que fue sometido durante la mañana y en el mismo recinto continuará su recuperación.

Cerca del mediodía de este martes, en el Hospital El Salvador, se entregó información respecto de la situación de salud de Vicente Muñoz, estudiante de primer año de Actuación Teatral de la Universidad de Chile, que el pasado lunes por la tarde recibió seis perdigones en su cuerpo de parte de Carabineros en los alrededores de Plaza Italia: uno de los proyectiles impactó en su ojo izquierdo provocando la perdida de visión. Durante esta mañana el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, junto a la familia del estudiante y médicos del Hospital El Salvador realizaron un punto de prensa para referirse a esta situación y al estado de salud del joven de 18 años. En la instancia, el rector de la Universidad de Chile indicó que como plantel tomarán las acciones legales que correspondan por esta agresión y cuestionó que a pesar de la amplia cantidad de lesionados se sigan utilizando balines. “Se podría conceder que no hayan sido intencionales los disparos al rostro, si bien ha habido testigos y ha habido gente a la que se dispara al rostro, les concedo eso, pero que no cesen de inmediato ese protocolo cuando es obvio que no son capaces de manejarlo de una manera adecuada o civilizada, y que sigan habiendo casos de perdidas oculares, me parece absolutamente imposible de entender y, de hecho, anuncio que junto con las medidas que tomamos ayer un conjunto de rectores, hoy día la Universidad de Chile como tal se va hacer parte con acciones judiciales en el caso de este joven”. En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Emilia Schneider, indicó que “nos duele profundamente como comunidad lo ocurrido con Vicente, el hecho de que reciba seis perdigones y que uno de ellos haya hecho que pierda su visión. Nos duele también como sociedad todas las personas que han sido afectadas por violaciones a los derechos humanos de parte de carabineros y militares estas semanas, todas las personas que han resultado heridas, violadas, fuertemente reprimidas torturadas y asesinadas. Quien diga que en Chile no se están violando sistemáticamente los derechos humanos está negando la realidad y es cómplice de la impunidad en nuestro país”. En el punto de prensa que se dio esta mañana también abordó la situación la hermana del estudiante herido, Catalina Muñoz, quien además de lamentar la lesión sufrida por el estudiante, hizo un llamado a las personas movilizadas a no dejarse amedrentar por la violencia policial. “Hoy nuestra sociedad está siendo vulnerada más que nunca, el sistema neoliberal ha atacado a nuestro país, a nuestro pueblo, se insertó de manera muy lujosa y estamos viviendo las consecuencias. Agradecemos que el pueblo haya despertado, lo hemos esperado por mucho tiempo, somos una familia de lucha y vamos a seguir en eso, también hacemos el llamado a que independiente de estos amedrentamientos, que constantemente estamos viviendo las familias chilenas, sigamos estando en la calle, ocupando los espacios, organizándonos en nuestros territorios porque esto debe terminar”, comentó. En tanto, respecto del estado de salud del joven, Rosa Balcells, oftalmóloga de la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador y académica de la Universidad de Chile, entregó el reporte y confirmó la pérdida de visión. “Se le realizó una cirugía de exploración donde se pudo constatar que tenía un estallido ocular, que es una lesión severa del globo ocular con perdida del contenido ocular, lo que requirió una cirugía reparadora que implica la extracción de los restos del globo ocular y un implante para poder ponerle una prótesis posteriormente. Por lo tanto, es un ojo perdido del punto de vista visual y estético”. Según reportó también la oftalmóloga, al extraer el balín que afectó al estudiante Vicente Muñoz, pudieron corroborar que el proyectil es de goma en su exterior, sin embargo, aseguró que al observarlo en la máquina de rayos x se visualizó que en su interior existe material metálico. Respecto del estudiante de teatro Vicente Muñoz, él continúa en observación en el Hospital El Salvador recuperándose de la cirugía a la que fue sometido durante la mañana y en el mismo recinto continuará su recuperación.