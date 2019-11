Acusación Constitucional contra Sebastián Piñera no alcanzó las firmas necesarias

Si bien hasta hace algunos días se confirmaron las diez firmas necesarias para presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, este miércoles no pudo concretarse la acción, pues solo cuatro diputados firmaron el documento.

Así lo denunció la parlamentaria humanista, Pamela Jiles, quien sostuvo que fueron los diputados Felix González, Florcita Alarcón y Carolina Marzán los únicos que firmaron.

Recordemos que la idea de una acusación contra el mandatario nació desde el Partido Comunista, sin embargo, ningún comunista firmó el documento.

Nietit@s: No fue posible presentar hoy #AcusacionConstitucionalAPiñera porque firmamos solo @FELIX_GonzalezG @carolamarzan @florcitamotuda y yo, quienes no vemos otra forma de detener las muertes. Necesitamos 10, los demás diputados q se comprometieron a hacerlo, no han firmado. pic.twitter.com/U4YYsv7QDk

— #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) November 13, 2019