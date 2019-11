d9f2955ee1

Nacional Política Servel decide no apoyar consulta ciudadana de municipios por nueva Constitución La decisión fue adoptada luego de una reunión del consejo directivo en que se evaluó el tema. Diario Uchile Jueves 14 de noviembre 2019 13:10 hrs.

El Servicio Electoral informó, este jueves, que no prestará colaboración a la consulta ciudadana organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades para el próximo 7 de diciembre. La decisión fue adoptada luego de una reunión del consejo directivo en que se evaluó el tema. En una entrevista a EMOL, el consejero del Servicio, Andrés Tagle, sostuvo que “el acuerdo que se tomó después de la sesión es que el Servel no tiene ningún rol en una consulta no vinculante que hagan los municipios. No organiza, no supervisa, no legitima, no valida”. Agregó que “nosotros no podemos hacer un padrón, porque no tenemos mandato legal para eso y el registro es reservado”. Además indicó que “nosotros tenemos rol en las elecciones que están en la Constitución y en los plebiscitos comunales, que también están en la Constitución, por cierto, pero en las consultas no vinculantes nosotros no tenemos rol en la ley, punto”.

