6080918856

5f730864bd

Cultura Mon Laferte triunfa en los Grammy Latinos y lanza nueva canción Durante la ceremonia, la cantante también denunció las violaciones a los derechos humanos en el país. Diario Uchile Viernes 15 de noviembre 2019 10:32 hrs. Compartir

En una noche histórica en Las Vegas, Mon Laferte se alzó como la ganadora del Grammy Latinos 2019 en la categoría de “Mejor Álbum de Música Alternativa” con su última producción discográfica “Norma”. El álbum fue producido por Omar Rodriguez y grabado en una sola toma y en cinta en el Estudio A de Capitol Records. Durante la ceremonia de premiación, la artista dio las gracias al equipo envuelto en realización de esta pieza y leyó una décima de La Chinganera en honor a nuestro país: “Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia”. Asimismo, en plena alfombra roja, se mostró a torso desnudo, evidenciando un mensaje: “En Chile torturan, violan y matan”. En la misma noche y luego de recibir la estatuilla, Mon lanzó su nuevo single Plata Ta Tá en colaboración con el puertorriqueño Guaynaa. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

En una noche histórica en Las Vegas, Mon Laferte se alzó como la ganadora del Grammy Latinos 2019 en la categoría de “Mejor Álbum de Música Alternativa” con su última producción discográfica “Norma”. El álbum fue producido por Omar Rodriguez y grabado en una sola toma y en cinta en el Estudio A de Capitol Records. Durante la ceremonia de premiación, la artista dio las gracias al equipo envuelto en realización de esta pieza y leyó una décima de La Chinganera en honor a nuestro país: “Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha, no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia”. Asimismo, en plena alfombra roja, se mostró a torso desnudo, evidenciando un mensaje: “En Chile torturan, violan y matan”. En la misma noche y luego de recibir la estatuilla, Mon lanzó su nuevo single Plata Ta Tá en colaboración con el puertorriqueño Guaynaa. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.