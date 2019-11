7a6d39e5a5

Política Jorge Sharp renuncia a Convergencia Social tras firma de acuerdo constituyente El alcalde de Valparaíso lideró una masiva renuncia de 72 militantes del partido en conformación, la que se dio luego de que el diputado de la colectividad, Gabriel Boric, decidiera firmar el denominado "Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución". Diario UChile Sábado 16 de noviembre 2019 12:59 hrs.

A través de un comunicado, este viernes, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, decidió presentar su renuncia a Convergencia Social (CS) liderando un éxodo masivo de 72 militantes de la colectividad que también dejaron sus cargos. Entre ellos, varios de los más cercanos al jefe comunal en la Municipalidad porteña. Esto, luego de la reunión interparlamentaria en donde el diputado Gabriel Boric, ignorando las definiciones de su partido, firmó el llamado acuerdo por la paz y la nueva constitución. Tras el anuncio, el alcalde de Valparaíso cuestionó el apoyo de los parlamentarios del Frente Amplio y la oposición con Chile Vamos. En la carta, Sharp sostiene que “el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, firmado por diferentes partidos políticos nacionales, es contrario en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en las calles”. En su opinión, su construcción se realizó por un conjunto de directivas partidarias y parlamentarios que, según Sharp, no representan la voluntad mayoritaria de la movilización, “excluyendo en definitiva a ese Chile que despertó”. El alcalde dijo que los últimos acontecimientos y las decisiones tomadas por las instancias superiores del partido, indican que este no constituye el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas. Es por este motivo que comunicó su renuncia, “con el objetivo de aportar de manera autónoma a la construcción de un proyecto de la izquierda”, subrayó. Lea aquí la carta de renuncia. Tras el anuncio, Boric se refirió al éxodo masivo de militantes y al caso de Sharp, en particular. “Las decisiones difíciles siempre vienen con momentos difíciles. Solo el tiempo podrá juzgar si fueron correctas y si hemos estado a la altura. Todo mi cariño a Jorge Sharp en su nuevo rumbo. No me cabe duda que nos seguiremos encontrando en la lucha por un Chile justo y digno”, aseguró mediante su cuenta en Twitter. En ese sentido, subrayó que “ahora toda nuestra energía la pondremos en conseguir junto al pueblo que se ha movilizado una vida digna para todas y todos los chilenos. También a prepararnos para el proceso constituyente al que todos hemos dado curso. Y, por cierto, a que no haya impunidad en violaciones a DDHH”, añadió. Las decisiones difíciles siempre vienen con momentos difíciles. Solo el tiempo podrá juzgar si fueron correctas y si hemos estado a la altura. Todo mi cariño a @JorgeSharp en su nuevo rumbo. No me cabe duda que nos seguiremos encontrando en la lucha por un Chile justo y digno. — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) November 16, 2019

