Economía Ministro Briones descarta factibilidad de aumento del 50% a pensiones básicas solidarias El titular de Hacienda aseguró que es fundamental actuar con responsabilidad sobre el erario fiscal, avanzar paulatinamente a un aumento que llegue al 50% y que para ello es necesario "construir una hoja de ruta, porque lo que los chilenos nos exigen es que esto no quede en una promesa más que vamos a deshonrar". Diario UChile Domingo 17 de noviembre 2019 14:45 hrs.

El viernes, la Cámara de Diputados aprobó el alza de un 50% al Pilar Básico Solidario y la Pensión Básica Solidaria, ello en virtud de la propuesta de la diputada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, respaldada por parlamentarios de la oposición. Respecto de lo anterior y en entrevista con CNN Chile, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, rechazó que ello sea posible en aras a cuidar la responsabilidad fiscal. “El aumento del 50% hoy día no es factible. Eso implica mil millones de dólares adicionales que no tenemos”. “Si somos irresponsables fiscalmente y pretendemos darlo todo de una, lo único que estamos logrando es que eso que estamos dando no sea sostenible en el tiempo”, agregó el nuevo secretario de Estado. Sin embargo, Briones no descartó de plano la posibilidad de un aumento como el aprobado por los diputados y propuso trazar “una hoja de ruta creíble” en el mediano plazo. “El Gobierno ha propuesto un aumento del 20% en la pensión básica solidaria, al aporte previsional solidario, que fue refrendado por un acuerdo en el Congreso, y yo creo que se puede llegar al 50%, el punto es generar una hoja de ruta creíble, en la cual nosotros podamos partir de este 20%, asegurar que el próximo año estamos en 30-35%, y construir esa hoja de ruta porque lo que los chilenos nos exigen es que esto no quede en una promesa más que vamos a deshonrar”, manifestó Ignacio Briones. A la vez, el timonel de Hacienda expreso que las últimas semanas de movilizaciones han causado un hondo impacto en la economía nacional, pero que confía que el acuerdo político por una nueva Constitución puede ayudar a apaciguar los ánimos en materia de inversión y mercados. “La señal política fundamental para que esto se calmara y diera una señal de que la sociedad y la economía retorna paulatinamente a la normalidad por un lado, y que nos abrimos a discutir una hoja de ruta sobre el marco de convivencia básica que nos rige que es la Constitución, yo creo que esas son señales muy potentes”, aseguró el ingeniero comercial doctorado en Economía Política del Instituto de Estudios Políticos de París.

