Vocera Karla Rubilar: "Creemos que hay que llegar a la verdad y a la justicia de todas maneras" La ministra se refirió a la muerte de Abel Acuña y negó categóricamente que en Chile se violen sistemáticamente los derechos humanos. También reconoció que el Gobierno sí consideró una nueva declaración de estado de Emergencia el martes recién pasado y negó tajantemente que el Ejército se haya negado a salir a las calles. Claudia Carvajal G. Domingo 17 de noviembre 2019 12:20 hrs.

En una entrevista con el programa Mesa Central transmitido por Canal 13 y Tele 13 radio, la ministra Karla Rubilar se refirió a los acontecimientos de esta última semana, desde la tensa jornada vivida el martes 12 hasta la muerte de Abel Acuña, producto de un paro cardiorespiratorio, en Plaza Baquedano el viernes 15. Consultada sobre la decisión que trascendió a los medios y a la ciudadanía en general respecto de un nuevo decreto de estado de Emergencia constitucional que sería anunciada en la cadena nacional de la noche del martes recién pasado, la secretaria de Estado afirmó que la idea efectivamente estuvo sobre la mesa. “Había una presión muy relevante por parte de un sector de la población que se sentía muy angustiada, con mucho miedo; que pedía volver al estado de emergencia. En ese contexto se analizó todo, se dio el detalle de los daños, se vieron las condiciones y el Presidente en ese sentido dijo: ‘voy a optar con la paz y el diálogo’”. En ese mismo punto, la ministra Secretaria General de Gobierno aclaró que no hubo una negativa de parte del ejército para salir a la calle, como se especuló en esas largas horas de espera al mensaje del Presidente. “Quiero desmentir tajantemente que los militares se hayan negado a salir a la calle, eso no es así. Vi militares totalmente disponibles”, aseguró la ex intendenta, para luego precisar que la presunta insubordinación tuviera como fundamento un cambio en las condiciones para enfrentar el orden y seguridad pública. “Las reglas del uso de la fuerza son las que existen”, señaló Rubilar. Una nueva muerte La representante del Gobierno también se refirió a la muerte de Abel Acuña, quien falleció el viernes en las inmediaciones de Plaza Baquedano luego que fracasaran las medidas de auxilio practicadas por personal del SAMU presentes en el lugar. El propio personal médico responsabilizó a las Fuerzas Especiales de Carabineros que dispersaba a los manifestantes del lugar y que impidieron a los profesionales entregar la atención médica que pudiera haber salvado la vida del hombre de 29 años. “La muerte de Abel nos duele mucho. Según la información que nosotros tenemos de la Policía de Investigaciones es que él no había caído de la estatua (como se señaló en las primeras informaciones), eso no es verdad”, expresó Karla Rubilar. Respecto de la actuación de los efectivos policiales, la ministra señaló que “carabineros contribuye con la llegada de la ambulancia”, sin embargo admitió que de acuerdo a las imágenes expuestas públicamente es posible ver un carro de Fuerzas Especiales que “al parecer no tenía información que estaba suscitando esta emergencia. Nosotros creemos que, si esa información es correcta, hay una descoordinación importante. Ellos (Carabineros) también dicen que habría una utilización de unos láser que habrían impedido operar de buena manera, con buena visibilidad. Es súper importante que podamos dilucidar qué fue lo que pasó, porque también Carabineros trabaja mancomunadamente con el SAMU”. Respecto de credibilidad de la versión de la policía sobre la falta de visibilidad, la vocera de Gobierno expresó que “parto siempre de la buena fe y del entendido que Carabineros actúa cuando hay desmanes y violencia. Todo exceso, toda salida del protocolo, todo delito, tiene que ser investigado y sancionado”. Finalmente y en relación a la idea de algunos sectores de oposición de crear una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, Karla Rubilar expresó que el Gobierno ha sido claro sobre el tema de las violaciones de los derechos humanos, reiterando que no existen vulneraciones sistemáticas a las libertades fundamentales. “Nosotros creemos que hay que llegar a la verdad de todas maneras, a la justicia de todas maneras“, concluyó la vocera.

