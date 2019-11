651d11e917

Lesiones por balines acaparan las denuncias recibidas por Defensoría Jurídica de la U. de Chile Pese a estar catalogada como una violación "grave" a los Derechos Humanos, la instancia legal universitaria sigue acumulando antecedentes a raíz de los crecientes daños físicos producidos por el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones por parte de Carabineros para reprimir a los manifestantes. Rodrigo Fuentes Lunes 18 de noviembre 2019 19:14 hrs.

Este lunes, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile dio a conocer que, en la pasada última semana se incrementaron las denuncias por severos daños físicos producidos por el disparo de proyectiles no balísticos en contra de personas que se manifiestan. Según un reciente informe, 88 son en total las acusaciones contra personal de Carabineros, 66 de ellas por el uso arbitrario e indiscriminado de balines y perdigones para reprimir las protestas. Seis son los casos que afectan a menores de edad, la mayoría por lesiones en la cabeza, rostro, y nuca, partes sensibles del cuerpo en las cuales se puede causar lesiones graves e irreversibles. Al respecto, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Tomás Ramírez, aseveró que son preocupantes las respuestas que el propio Gobierno y Carabineros han dado en torno a los daños graves que han producido a las personas debido al uso de armamento no letal, incluso en manifestaciones pacíficas. “Hemos podido revisar en terreno que, precisamente, no se trata de balines completamente de goma, sino que existen otros elementos peligrosos como es el plomo. Algunas de las personas afectadas no acuden a los centros asistenciales porque estiman que son lesiones leves o tienen miedo. Sin embargo, la composición de los proyectiles reviste un riesgo mayor para la salud. De este punto de vista no es efectivo lo que dice la policía uniformada, tanto del cumplimiento del protocolo como del contenido de lo que están disparando”, afirmó. Hasta el jueves de la semana pasada, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile contabilizaba en total casi 1.600 denuncias contra Carabineros desde que hace un mes comenzaron las movilizaciones sociales en todo el país. La mayoría de ellas son por lesiones producto de disparo de perdigones. La integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Camila Troncoso, alertó además sobre los casos de abuso sexual y violación que han afectado exclusivamente a mujeres manifestantes en comisarías de todo el país. “Si bien las mujeres heridas son un número menor, la violencia sexual está dirigida principalmente contra ellas, un hecho que no puede ser invisibilizado y que fue expuesto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Oportunidad en la que el Gobierno desconoció dichas prácticas, lo que significa, en el fondo, justificar las agresiones de este tipo que se siguen repitiendo en dependencias policiales”, argumentó. Recordemos que recientemente la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a Carabineros abstenerse de disparar balines en manifestaciones pacíficas después de acoger recursos de protección en favor de jóvenes estudiantes. Con esto, la Justicia de la ciudad puerto se suma a las de Antofagasta, La Serena, Concepción, Valdivia y Temuco, que han tomado resoluciones en el mismo sentido desde iniciadas las manifestaciones sociales.

