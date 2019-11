651d11e917

df89311612

Nacional Viviana Meruane: “Los balines que tienen componentes metálicos producen más lesiones permanentes” La académica de la Universidad de Chile y directora del Departamento de Ingeniería Mecánica, respondió a las explicaciones de Carabineros y reiteró que los proyectiles analizados por los especialistas tienen otros componentes. Diario Uchile Lunes 18 de noviembre 2019 11:42 hrs. Compartir

Escucha acá la entrevista completa a Viviana Meruane: play pause Descargar La directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, Viviana Meruane, respondió este lunes a las explicaciones que Carabineros entregó sobre los balines utilizados durante las manifestaciones sociales. Esto, luego que la unidad perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) realizara un estudio que determinó que los proyectiles utilizados por la policía se componen solo de un 20 por ciento de caucho y que el resto son minerales o metales de alta dureza, como sílice y sulfato de bario, además de plomo. La publicación del análisis provocó que el general director de Carabineros, Mario Rozas, reiterara el domingo que los balines son de goma, “de acuerdo a las especificaciones técnicas del proveedor certificado”. Además, la policía dio a conocer una ficha técnica elaborada por la Dirección de Logística de Carabineros. Ahora, Viviana Meruane dijo a la primera edición de Radioanálisis que “yo no he visto una investigación de Carabineros, ellos presentaron una ficha técnica. Puede ser que esa ficha técnica es la que hayan comprado, pero lo que estamos viendo es que los balines que están ocupando, por lo menos los que nosotros analizamos, no cumplen con esa ficha técnica”. La académica de la Universidad de Chile explicó que el estudio se realizó con balines que fueron removidos a personas atendidas en el Hospital del Salvador y recalcó que “lo que concluimos es que estos balines están compuestos por partículas de plomo, de sílice y sulfato en una matriz de goma, está todo mezclado. En proporción, un 20 por ciento es goma y un 80 por ciento es de estos otros componentes”. Asimismo, la especialista dijo que “los balines de goma están diseñados para causar dolor, rebotan en el cuerpo y pueden dejar un hematoma, pero no debiesen penetrar. Sin embargo, hemos visto muchos casos de balines que están penetrando en el cuerpo de las personas y hay casos bastante graves, no solo de pérdida de vista”. “Hay personas que tienen balines incrustados al lado de un pulmón o entre órganos sensibles”, enfatizó. Finalmente, Meruane señaló que “el hecho de que (las municiones) tengan mayor dureza hace que las lesiones sean más severas. Hay estudios internacionales que muestran que los balines que además de goma tienen componentes metálicos producen más lesiones permanentes que un balín solo de goma”.

Escucha acá la entrevista completa a Viviana Meruane: play pause Descargar La directora del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, Viviana Meruane, respondió este lunes a las explicaciones que Carabineros entregó sobre los balines utilizados durante las manifestaciones sociales. Esto, luego que la unidad perteneciente a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) realizara un estudio que determinó que los proyectiles utilizados por la policía se componen solo de un 20 por ciento de caucho y que el resto son minerales o metales de alta dureza, como sílice y sulfato de bario, además de plomo. La publicación del análisis provocó que el general director de Carabineros, Mario Rozas, reiterara el domingo que los balines son de goma, “de acuerdo a las especificaciones técnicas del proveedor certificado”. Además, la policía dio a conocer una ficha técnica elaborada por la Dirección de Logística de Carabineros. Ahora, Viviana Meruane dijo a la primera edición de Radioanálisis que “yo no he visto una investigación de Carabineros, ellos presentaron una ficha técnica. Puede ser que esa ficha técnica es la que hayan comprado, pero lo que estamos viendo es que los balines que están ocupando, por lo menos los que nosotros analizamos, no cumplen con esa ficha técnica”. La académica de la Universidad de Chile explicó que el estudio se realizó con balines que fueron removidos a personas atendidas en el Hospital del Salvador y recalcó que “lo que concluimos es que estos balines están compuestos por partículas de plomo, de sílice y sulfato en una matriz de goma, está todo mezclado. En proporción, un 20 por ciento es goma y un 80 por ciento es de estos otros componentes”. Asimismo, la especialista dijo que “los balines de goma están diseñados para causar dolor, rebotan en el cuerpo y pueden dejar un hematoma, pero no debiesen penetrar. Sin embargo, hemos visto muchos casos de balines que están penetrando en el cuerpo de las personas y hay casos bastante graves, no solo de pérdida de vista”. “Hay personas que tienen balines incrustados al lado de un pulmón o entre órganos sensibles”, enfatizó. Finalmente, Meruane señaló que “el hecho de que (las municiones) tengan mayor dureza hace que las lesiones sean más severas. Hay estudios internacionales que muestran que los balines que además de goma tienen componentes metálicos producen más lesiones permanentes que un balín solo de goma”.