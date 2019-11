c61d9b0705

Nacional Desbordes (RN) y aumento en pensión básica: "Se le viene planteando al Gobierno hace más de un mes" El titular de Renovación Nacional aseguró que la indicación que busca aumentar la Pensión Básica Solidaria en un 50% surgió ante la nula respuesta del Ejecutivo a las propuestas del partido oficialista. En esa línea, llamó al Gobierno a que "contemos toda la historia" y a no dejar a RN "como el malo de la película". Tomas González F. Martes 19 de noviembre 2019 18:28 hrs.

Un nuevo acuerdo interparlamentario se está comenzando a gestar, en estos días, luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de una indicación a la Ley de Presupuesto 2020 que busca incrementar en un 50 por ciento la Pensión Básica Solidaria. Presentada por la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, la indicación contó con la votación favorable de una inmensa mayoría de la Cámara, lo que inmediatamente generó la reacción de un Gobierno que sólo tenía contemplado un aumento del 20 por ciento, anunciado como medida dentro de la denominada Agenda Social. Fue el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien quiso poner paños fríos a la situación, indicando que no es posible llevar a cabo el aumento de una sola vez -el que cifró en un costo de aproximadamente mil millones de dólares-, por lo que aseguró que trabajará en una hoja de ruta para llegar a un alza del 50 por ciento, pero de manera gradual y en un plazo de cinco años. Así también, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, insistió en que la indicación presentada a la Ley de Presupuestos no era la forma de establecer el aumento, el que, para ella, debe estar inserto en la reforma de pensiones. La mañana de este martes, en la sede en Santiago del Congreso Nacional, los presidentes de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, y de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, se refirieron a la propuesta de Hacienda, dejando de lado las diferencias políticas para enfatizar un punto clave: que éste es un tema urgente. En ese sentido, el titular de Renovación Nacional defendió la decisión de los parlamentarios de su sector de apoyar la indicación, acusando que esto se debió a una nula respuesta del Gobierno. “Lo que se planteó en la indicación, y ojalá no hubiera sido esa la solución o el camino, se le viene planteando al Gobierno hace más de un mes, lo saben los ministros y lo sabe el Gobierno”, sostuvo Desbordes. “Se le señaló al Gobierno que nos diera alguna respuesta y algunos diputados, ante la ausencia de respuesta por parte de los ministros respectivos, presentaron la indicación“, dijo. “Al Gobierno, y sobre todo a los ministros, yo les hago un llamado a que contemos toda la historia y no pongamos a Renovación Nacional y a algunos diputados que, al igual que yo, entienden que esto es urgente y que es para ayer la solución al tema de las pensiones, no los pongan a ellos como los malos de esta película“, agregó el presidente de Renovación Nacional. En esa línea, Desbordes insistió en que se debe profundizar la Agenda Social que presentó el Gobierno en respuesta a la movilización social. Con respecto a las pensiones, el presidente de RN desestimó los argumentos del ministro de Hacienda, invitándolo a priorizar la seguridad social por sobre la responsabilidad Fiscal. “Respecto del 50 por ciento quiero ser claro, no le estoy diciendo al Gobierno 50 por ciento hoy día en el Pilar Básico Solidario, pero no puede ser en cinco años. Hay que tener un sentido de urgencia y ojalá sea hoy día, y si no, en un plazo lo más breve posible“, indicó el diputado RN. “Ayer una alta autoridad de Gobierno me decía ‘algunos de ustedes pretenden que retiremos los fondos soberanos, estos ahorros que tiene el país’, bueno si uno ahorra para estos momentos. Es para estos momentos que uno ahorra esa plata, si no para cuándo la estoy ahorrando o para quién. ¿Cuándo me voy a gastar esa plata si no es ahora? Esa es la pregunta que yo me hago”, añadió Desbordes. Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, agradeció la instancia compartida entre dos partidos que, en el papel, debieran avanzar por veredas distintas hacia un mismo objetivo. En ese sentido, Chahín se mostró en la misma línea que Desbordes, e hizo un llamado al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a encontrar mecanismos para financiar el aumento del 50 por ciento, enfatizando, además, en que se debe actuar con prontitud. “Hoy día tenemos una economía deprimida y si nosotros, efectivamente le inyectamos recursos a los más vulnerables y a la clase media, lo que va a ocurrir es que no solo le vamos a dignificar su vida y aliviar su día a día, le vamos a permitir al menos llegar a fin de mes, sino que además, lo que vamos a hacer es que vamos a inyectar recursos que van a permitir reactivar la economía“. indico el titular de la Democracia Cristiana. “Ya está bueno de los dogmatismos, está bueno de estar más comprometido con la regla fiscal que con la dignidad de las personas. Y los recursos efectivamente están“, agregó Chahín. Ahora, todo está en manos del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien se encuentra preparando la hoja de ruta para llegar al aumento de 50 por ciento, el que en un principio se había planteado a cinco años. No obstante, el Ejecutivo estaría dispuesto a establecer un aumento gradual de estas pensiones. El escenario más probable hoy es un plazo de tres años para completar dicho aumento.

