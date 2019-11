5d29704ce2

Educación Nacional Política Carmen Sotomayor: "No tiene mucho sentido dar el Simce este año" La investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile cuestionó la aplicación de la prueba Simce. Al mismo tiempo, indicó que hoy debe analizarse el cómo se aplica la evaluación. Miércoles 20 de noviembre 2019 13:22 hrs.

En conversación con el programa Radioanálisis, Carmen Sotomayor, investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, abordó el anuncio de la Agencia de Calidad de la Educación sobre la realización de la prueba Simce este miércoles 20 y jueves 21 de noviembre. Según la especialista, tal como advirtió el Colegio de Profesores y un grupo de alcaldes, no es pertinente su aplicación. Esto, porque ante el contexto de movilización que vive el país, no existen las condiciones pedagógicas y técnicas para su rendición. “Hemos tenido mucha falta de clases. Además, hay una situación de mucho nerviosismo por parte de los niños y padres. Por otro lado, desde el punto de vista de la investigación, los datos van a hacer discutibles. Es probable que tengamos mucho menos niños y se requiere un número de niños para poder, estadísticamente, hacer un análisis. También, será difícil comparar el Simce de este año con los anteriores. Entonces, no tiene mucho sentido darlo este año”, dijo. Para la investigadora, la evaluación es positiva, toda vez que permite elaborar políticas públicas educativas de aprendizaje. Al mismo tiempo, indicó que favorece la toma de decisiones. No obstante, manifestó que su aplicación no debe ser anual. “El Simce te da información sobre el sistema educativo. Ahora, lo que no me parece claro es que tenga que hacerse todos los años. Me parece que eso hay que discutirlo, porque las escuelas no avanzan de un año a otro. Los resultados los ves en tiempos más largos. Las escuelas no se mueven de un año a otro, porque mover logros académicos es lento y difícil”, indicó la investigadora. Al mismo tiempo, Carmen Sotomayor manifestó que la prueba debería ser “un termómetro para medir cómo está el sistema”, no una plataforma para promover la competencia entre establecimientos educacionales. “Ahí hay una confusión. Se cree que evaluando y presionando vamos a mejorar, pero sabemos que el problema fundamental es el nivel socioeconómico y el capital cultural. Por lo tanto, lo que hay que empujar es la ley de inclusión”, sostuvo la profesional. Por último, la investigadora aseveró que hoy existe un momento propicio para reflexionar sobre el Simce. Mientras, por otro lado, recalcó que la educación pública debe revalorarse: “Hay que hacer algunas políticas específicas que permitan volver a prestigiar a la educación pública”, concluyó la profesional. Imagen principal: El Plan Maestro.

