38b2e43f63

62e21967c9

Política Alcalde de Tirúa critica la represión: “Ahora es con el pueblo chileno, pero con los mapuches ha sido siempre así” Adolfo Millabur dijo en Radio Universidad de Chile que “ha habido malas señales de parte de quienes están a cargo de Carabineros”. Además, cuestionó la “letra chica” del acuerdo para una nueva Constitución. Diario Uchile Jueves 21 de noviembre 2019 11:18 hrs. Compartir

Escucha acá la entrevista completa a Adolfo Millabur: play pause Descargar El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, afirmó este jueves que “hace rato” que el pueblo mapuche ha recibido la represión y violencia policial que durante las últimas semanas se ha producido en las manifestaciones sociales. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la autoridad comunal dijo que “hay mucha gente que ha sido mutilada ahora en zonas urbanas, pero hace rato que los mapuches están pasando lo mismo”. “Yo tengo un amigo, compañero de liceo, que hace un buen tiempo quedó mutilado de su vista por un balín de Carabineros en el lago Lleulleu, y pasó sin pena ni gloria. Perdió un ojo, pero recuperó su tierra, hoy tiene el campo que reclamaba. Fue una pérdida importante, pero me ha dicho que él ha logrado tener lo que su abuelo siempre le dijo que era suyo, que era la tierra donde hoy vive”, añadió. En ese sentido, señaló que “las consecuencias en la integridad física de la gente son lamentables, pero todos los movimientos sociales en el mundo son con crisis y ojalá que esto genere un cambio para un mejor vivir”. Millabur ahondó en la actuación de Carabineros y las Fuerzas Armadas e indicó que esta es fruto de una doctrina: “Es duro entender eso, porque también ha habido malas señales de parte de quienes están a cargo de Carabineros. Escuché una grabación donde el propio general (director, Mario Rozas), de manera no tan disimulada, les decía que hicieran lo que tienen que hacer no más, porque ninguno iba a ser destituido. Y cuando el propio Presidente declara la guerra no sale él a guerrear, echa a los carabineros a la calle. Es una mala señal”, explicó. “Hay una cultura de represión mediante la fuerza y lamentablemente eso se ha cultivado en la idiosincrasia de las instituciones y las Fuerzas Armadas. Ahora con el pueblo chileno, pero con nosotros ha sido siempre así”, agregó. Por otra parte, Adolfo Millabur se refirió a la consulta que realizará la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) el próximo 15 de diciembre y apuntó a la forma en que se llegó a un acuerdo para establecer una nueva Constitución. “Parece que nuestros políticos no han logrado entender ni han tomado nota de cómo deben hacerse las cosas. Una de las cosas que criticamos como alcaldes mapuches -y como alcaldes en general- fue por qué se hizo un acuerdo de esa manera, como dirían vulgarmente en el campo, entre gallos y medianoche, cuando todo el pueblo duerme. ¿Por qué no se hizo de cara al movimiento social, con una conversación más tranquila?”, cuestionó. En esa línea, el jefe comunal se centró en la ausencia de temas como paridad de género o cuotas para pueblos originarios: “Es extraño que los mapuches, los primeros habitantes de este territorio, los dueños de casa más antiguos, que fueron invadidos en su territorio, tengan que pedir cuota especial para que los dejen en una pequeña habitación en su propia casa”, dijo. “Que los parlamentarios que están ahí no entiendan eso y no lo hayan dejado garantizado es complejo. Ahí me doy cuenta que hay una falta de sintonía, de relación con la realidad de la calle, porque uno ve las marchas y la mitad de las banderas son chilenas y la mitad son mapuches”, concluyó.

Escucha acá la entrevista completa a Adolfo Millabur: play pause Descargar El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, afirmó este jueves que “hace rato” que el pueblo mapuche ha recibido la represión y violencia policial que durante las últimas semanas se ha producido en las manifestaciones sociales. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la autoridad comunal dijo que “hay mucha gente que ha sido mutilada ahora en zonas urbanas, pero hace rato que los mapuches están pasando lo mismo”. “Yo tengo un amigo, compañero de liceo, que hace un buen tiempo quedó mutilado de su vista por un balín de Carabineros en el lago Lleulleu, y pasó sin pena ni gloria. Perdió un ojo, pero recuperó su tierra, hoy tiene el campo que reclamaba. Fue una pérdida importante, pero me ha dicho que él ha logrado tener lo que su abuelo siempre le dijo que era suyo, que era la tierra donde hoy vive”, añadió. En ese sentido, señaló que “las consecuencias en la integridad física de la gente son lamentables, pero todos los movimientos sociales en el mundo son con crisis y ojalá que esto genere un cambio para un mejor vivir”. Millabur ahondó en la actuación de Carabineros y las Fuerzas Armadas e indicó que esta es fruto de una doctrina: “Es duro entender eso, porque también ha habido malas señales de parte de quienes están a cargo de Carabineros. Escuché una grabación donde el propio general (director, Mario Rozas), de manera no tan disimulada, les decía que hicieran lo que tienen que hacer no más, porque ninguno iba a ser destituido. Y cuando el propio Presidente declara la guerra no sale él a guerrear, echa a los carabineros a la calle. Es una mala señal”, explicó. “Hay una cultura de represión mediante la fuerza y lamentablemente eso se ha cultivado en la idiosincrasia de las instituciones y las Fuerzas Armadas. Ahora con el pueblo chileno, pero con nosotros ha sido siempre así”, agregó. Por otra parte, Adolfo Millabur se refirió a la consulta que realizará la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) el próximo 15 de diciembre y apuntó a la forma en que se llegó a un acuerdo para establecer una nueva Constitución. “Parece que nuestros políticos no han logrado entender ni han tomado nota de cómo deben hacerse las cosas. Una de las cosas que criticamos como alcaldes mapuches -y como alcaldes en general- fue por qué se hizo un acuerdo de esa manera, como dirían vulgarmente en el campo, entre gallos y medianoche, cuando todo el pueblo duerme. ¿Por qué no se hizo de cara al movimiento social, con una conversación más tranquila?”, cuestionó. En esa línea, el jefe comunal se centró en la ausencia de temas como paridad de género o cuotas para pueblos originarios: “Es extraño que los mapuches, los primeros habitantes de este territorio, los dueños de casa más antiguos, que fueron invadidos en su territorio, tengan que pedir cuota especial para que los dejen en una pequeña habitación en su propia casa”, dijo. “Que los parlamentarios que están ahí no entiendan eso y no lo hayan dejado garantizado es complejo. Ahí me doy cuenta que hay una falta de sintonía, de relación con la realidad de la calle, porque uno ve las marchas y la mitad de las banderas son chilenas y la mitad son mapuches”, concluyó.