Mario Rozas en comisión por acusación a Chadwick: "Carabineros no está formado para dañar a las personas" El jefe de la policía respondió las preguntas de los miembros de la comisión y aseguró que el reemplazado ministro del Interior Andrés Chadwick le recalcó, a la hora de coordinar las actuaciones para enfrentar las movilizaciones, "que los carabineros en el uso de sus facultades también tiene que estar amparado por la ley". Claudia Carvajal G. Jueves 21 de noviembre 2019 15:58 hrs.

Esta mañana, el General Director de Carabineros, Mario Rozas, flanqueado por el Director de Inteligencia de la institución, General Patricio Escobar y el Director del Hospital de carabineros, coronel Marco Arévalo, expuso ante la Comisión que analiza la acusación constitucional contra el ex ministro Andrés Chadwick. Rozas realizó un balance de las actuaciones de la policía uniformada durante este mes de protestas sociales. “Nunca habíamos vivido una explosión social de estas características, por lo tanto, la consigna era hacer las cosas bien”, explicó el General Director. La publicidad de la comisión fue suspendida por algunos minutos debido a la solicitud del Director de Inteligencia de la institución, General Patricio Escobar, quien invocó el artículo 38 de la Ley Inteligencia en orden a entregar a los diputados ciertas informaciones relacionadas con inteligencia. En cuanto a las cifras, el General Director cifró en 4,2 millones el número de personas que se han movilizado y señaló que, de cada 10 marchas, 8 son pacíficos. Sin embargo, también expuso de la cantidad de eventos ilícitos en 5338 eventos, de ellos 753 son saqueos y 232 incendios, entre otros. Según Rozas hay casi 2 mil carabineros lesionados, 531 autos policiales dañados y 125 cuarteles atacados Consultado por el diputado Marco Ilabaca respecto de las instrucciones impartidas por el ahora ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, a la la fuerza policial respecto de la forma de control de las manifestaciones, Rozas rechazó tajantemente que se les ordenara reprimir a la ciudadanía. “No he recibido instrucciones sobre represión, porque Carabineros no reprime, sino que controla el orden público. Para nosotros es muy importante señalar que no somos formados para hacerle mal a la gente (…) Somos otros carabineros, la institución de hoy es otra. Ningún carabineros es formado para hacer mal a las personas, al contrario, somos ciudadanos que hemos salido de la comunidad para servir a la comunidad, por lo tanto, me indigna mucho cuando alguno de los nuestros comete un abuso o un exceso”. Rozas reiteró que el nivel de las movilizaciones es algo que la institución no había enfrentado jamás en su historia y que la cantidad de efectivos policiales no han dado abasto para la contención y la realización de la función de mantener el orden y seguridad pública. Consultado sobre el protocolo de actuación de Carabineros durante las marchas, el jefe máximo de esa institución explicó a la comisión cómo se procede: “Cuando una marcha se transforma en ilícita o violenta, nosotros aplicamos el protocolo: se usan los altoparlantes, se usa en forma gradual, proporcional el agua, posteriormente los disuasivos químicos y finalmente las armas o medios que el estado ha puesto a nuestra disposición. Como está suspendido el uso de la escopeta antidisturbios, hoy operamos solamente con el agua y el gas y estamos innovando al incorporar formaciones de encuentro para poder desplazar a la gran masa violenta”. Respecto de la labor de coordinación y las instrucciones que Carabineros recibió de parte del ex ministro Andrés Chadwick, Rozas afirmó que el entonces secretario de Estado ordenó que el actuar de Carabineros se enmarcara siempre dentro de la legalidad vigente. “Quiero ser bien categórico y claro que el Ministro siempre se ocupó y preocupó de que nuestro actuar en el marco de todas estas expresiones populares, fuera dentro del ámbito del estado de Derecho y si alguno de nosotros se salía, había que tomar las medidas del caso. Me recalcó que los carabineros en el uso de sus facultades también tiene que estar amparado por la ley“. Luego de ser increpado por el diputado Gabriel Boric en relación a un filtrado audio en el que el oficial de Carabineros asegura que no dará de baja a ningún carabinero, Rozas aseguró que tal registro no está completo, pues no se dio a conocer que él señaló que las actuaciones de la policía deben hacerse dentro del ámbito legal y reglamentario. “Sigo sosteniendo en esta instancia que mis carabineros tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director y de la institución, siempre y cuando actúen dentro del ámbito del estado de derecho, cumpliendo la norma legal y dentro del ámbito reglamentario cumpliendo todas las instrucciones que hemos impartido”, Rozas concluyó su intervención reiterando que la situación de este último mes no tiene precedente histórico. “A nosotros se nos ha criminalizado como que nosotros fuéramos responsables de todo lo que está pasando. Es una injusticia, porque los carabineros nunca habíamos vivido eso que estamos viviendo, jamás (…). Esto ha sido de una ferocidad que realmente nos tiene tremendamente asombrados. Lo único que nos mantiene hoy día como institución es la unión de todos los integrantes”.

