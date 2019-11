38b2e43f63

Política Senador Ossandón se inclina por una convención sin parlamentarios: "Es la que más me gusta" En conversación con Diario y Radio U. de Chile, el parlamentario aseguró que la interpretación del senador Allamand es "su punto de vista" y que el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución "no se va a caer", porque hay un compromiso de los presidentes de partidos "y eso se respeta". Tomás González F. Jueves 21 de noviembre 2019 8:27 hrs.

La última semana ha estado marcada por el histórico acuerdo al que llegaron parlamentarios tanto de oposición como del oficialismo. El denominado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución logró destrabar un cambio de Constitución que había sido imposible de imaginar hasta el estallido social que hace un mes despertó al país. Pero también se ha hablado mucho de la trastienda de una negociación que, según se ha dicho desde ambas partes, no fue fácil, y que hasta ahora ha sido objeto de interpretaciones y cuestionamientos. En el oficialismo, desde donde surgieron las primeras aprensiones con el acuerdo, las distintas visiones han dado qué hablar, sobre aquellas relativas al quórum que necesitará el órgano constituyente para sesionar, el que terminó quedando en dos tercios de sus miembros en ejercicio. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador Manuel José Ossandón se refirió a las dudas que han surgido frente al punto más polémico del acuerdo, señalando que confía en la hoja de ruta que se acordó ahí mismo. “Aquí va a haber una comisión de reglamento que va a definir todas las cosas anexas y ahí se verá todo esto. La idea de tener un quórum de dos tercios es que nadie arrase y que estén obligados a negociar y a conversar, porque el éxito de esta nueva Constitución está en que sea una Constitución de todos los chilenos, que no sea de izquierdas ni de derechas, que sea de todos los chilenos. Así que yo creo que ahí se van a ir resolviendo todos los temas”, indicó el senador. No obstante, desde Renovación Nacional han surgido interpretaciones que han puesto en la cuerda floja al histórico acuerdo. Fue el senador Andrés Allamand quien dio a conocer una interpretación que causó la reacción inmediata de los partidos opositores. El senador RN sostuvo que esos dos tercios de quórum también serán necesarios para que el órgano constituyente apruebe la redacción final de la Carta Magna, y sólo posterior a su aprobación, se llevará a cabo el plebiscito. En ese sentido, Ossandón le restó importancia a las palabras de Allamand, manifestando que la de este último “es una interpretación personal”. “Yo la verdad es que lo que entiendo de esto es que la comisión tiene que votar las normas con dos tercios y después el resultado de eso va a ir a un plebiscito. Así de simple”, dijo Ossandón. “Yo diría que esa es una interpretación personal. Cuando parta el proceso, es un proceso en el que hay que confiar y al que vamos a llegar todos con espíritu republicano a ponernos de acuerdo por una buena Constitución. Yo no me pongo en ese caso”, afirmó el ex candidato presidencial. Consultado por sus preferencias para el plebiscito que se llevará a cabo en abril de 2020 -en el que se consultará a la ciudadanía si es que aprueba o rechaza un cambio de Constitución, además del mecanismo a través del cual ésta será redactada-, Ossandón indicó que votará por la nueva Carta Fundamental y que, pese a que está estudiando su decisión, se inclina por una mayor representación ciudadana. “No sé si haré campaña, pero yo apruebo que exista una nueva Constitución”, sostuvo. “Estoy evaluando, voy a ver bien para tomar una decisión en conciencia, si quiero una Convención Mixta o una Convención elegida con cien por ciento de personas que no sean parlamentarios, la segunda es la que más me gusta, pero quiero ser responsable y voy a tomar una decisión después de estudiar bien las dos posturas, los pro y los contra, porque todas tienen ambos”, argumentó el senador. “Yo creo que puede ser un aire nuevo para un grupo de personas que van a trabajar en un tema muy complicado, que tienen que mezclarse expertos con gente no experta, pero que transmitan las necesidades de nuestro país. Segundo, tengo aprensión de cómo se podría dar una Convención Mixta en la cual parlamentarios, que sabemos perfectamente lo que piensan, puedan dirigir el debate y capturarlo al final, eso sería súper malo”, añadió el ex alcalde de Puente Alto. Sobre los cuestionamientos que han planteado partidos del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría, desde donde indicaron que, de hacerse efectiva una votación ratificatoria por parte del órgano constituyente, se caería el acuerdo, Ossandón se mostró tranquilo y confiado en lo logrado el pasado viernes. “Eso no va a pasar. Aquí hay un acuerdo firmado por los partidos y por los presidentes de los partidos, y eso se respeta. Así que no se va a caer”, aseguró el parlamentario. “Eso es una opinión que dio un senador. Pero aquí el presidente de Renovación Nacional firmó un acuerdo y ese es el que se va a respetar”, sentenció.

