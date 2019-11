e9c2b4e667

Derechos Humanos Nacional Ministro Espina respalda a FF.AA.: "Tienen derecho a defenderse" El titular de Defensa entregó un férreo respaldo a las Fuerzas Armadas y desestimó las críticas sobre que ellas, al emitir una declaración pública rechazando el informe de Amnistía sobre violaciones a los Derechos Humanos, habrían faltado a su deber de ser no deliberantes. Claudia Carvajal G. Viernes 22 de noviembre 2019 11:20 hrs.

La mañana de este viernes, el Ministro de Defensa realizó un breve punto de prensa en el frontis de La Moneda en el que expresó su completo respaldo a la declaración emitida por las tres ramas de las Fuerzas Armadas en la que rechazaron el informe de Amnistía que señaló que tanto ellos como Carabineros realizaban “ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”. Según lo expuesto en el comunicado, las FF.AA. “rechazan categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido ‘una política de ataques generalizados contra manifestantes’, ya que no existió, ni existe ninguna política de las FF.AA. para dirigir ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Por ello, la extensa denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta, de una orden, un acuerdo, o siquiera una insinuación de las FFAA en este sentido”. El documento elevó una ola de críticas que se centraron principalmente en que tanto el Ejército, como la Fuerza Aérea y la Armada son instituciones no deliberantes, por ende, no deberían expresar opinión respecto del informe de Amnistía ni de ningún tema relacionado con el quehacer nacional o internacional. Durante el punto de prensa, Espina expresó que él mismo visó la declaración dada a conocer el jueves, señalando que las Fuerzas Armadas tiene el derecho y el deber de defenderse ante imputaciones injustas. “Amnistía Internacional al decir que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada, están cometiendo ataques generalizados está afirmando un hecho extraordinariamente grave y absolutamente falso.

Las Fuerzas Armadas salieron para proteger a los chilenos, para salvarlos frente a la ola de saqueos, ataques y atentados en contra de su vida personal y de sus bienes. Son las mismas Fuerzas Armadas las que están arriesgando sus vidas estos días el combate de los incendios. Son los mismos hombres y mujeres, por lo tanto hacer esa afirmación por parte de Amnistía son hechos gravísimos falsos e inaceptables que no tiene ningún antecedente que la justifique”. Respecto de que las tres ramas castrenses habrían incurrido en un acto de deliberación al emitir esta defensa pública de su actuación, el titular de Defensa manifestó que no existía tal deliberación. “No hay ningún juicio político, pero en todo Estado las personas y los representantes de las instituciones cuando son brutalmente atacadas, en forma injusta, sin ningún fundamento, en un ataque que no tiene otra justificación que dañarla, tienen pleno derecho a defenderse y eso nadie puede considerar que rompe el profesionalismo o afecta la no deliberación que las Fuerzas Armadas permanentemente practican”. Consultado sobre si debemos acostumbrarnos a este tipo de declaraciones, Espina aseguró que el Gobierno respalda en un sistema democrático, que cualquier persona o institución pueda defenderse ante imputaciones falsas e injuriosas y que en 9 días de emergencia constitucional, se pudieron haber cometido errores o abusos y ello será investigado por los tribunales civiles.

