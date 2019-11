a53608f014

Autonomía de los jueces Alberto Estévez Cartas al Director | Sábado 23 de noviembre 2019 9:32 hrs.

Señor Director: A raíz de la posible rebaja de sueldo de los jueces de la Corte Suprema, su vocero, dijo que eso atentaría contra la independencia y autonomía del Poder Judicial. Lo anterior me causó profunda sorpresa y preocupación. Veamos, si bien es cierto que constitucionalmente y legalmente somos iguales ante la Ley, es claro que hay labores que, por las más diversas razones, ameritan recibir rentas mayores. También es cierto que si los cargos y funciones superiores del Estado llevan asociado un nivel de rentas muy bajo, el interés de trabajar para el servicio público será menor. Dicho lo anterior, también es aceptado que las altas remuneraciones atraen a personas con gran amor por el dinero y que las personas con gran amor por el dinero son menos autónomas y menos independientes frente al dinero que las que le tienen menos amor. A pesar de todas esas consideraciones, me sorprende la explícita declaración de la Corte Suprema que señala que su independencia y autonomía están vinculadas a su nivel de ingresos, sobre todo, entendiendo que su eventual nuevo ingreso de ninguna manera será “de hambre”. Finalmente, no he podido dejar de preguntarme si en sus fallos, los jueces consideran un factor atenuante o eximente el hecho que alguien tenga un buen ingreso, pero no un ingreso millonario.

