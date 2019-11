07d5bae24a

Alberto van Klaveren por guerra comercial: "El pronóstico es bastante pesimista" En entrevista con nuestro medio el ex diplomático y académico de la Universidad de Chile analizó el escenario comercial internacional a raíz de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Desde su perspectiva, a la larga se va a mantener la inestabilidad entre ambas potencias, y con ello se seguirá afectando la economía mundial. Diario UChile Domingo 24 de noviembre 2019 15:15 hrs.

En conversación con Radio Universidad de Chile el ex diplomático y académico Alberto van Kaveren abordó la situación entre Estados Unidos y China, así como las proyecciones que la denominada “guerra comercial” pueda tener tanto en el corto como mediano plazo. El también ex subsecretario de Relaciones Exteriores se refirió además a la imagen internacional del Presidente Sebastián Piñera a propósito de las violaciones a los derechos humanos constatadas a través de diversas organizaciones, tanto chilenas como internacionales. “El estallido social aquí en Chile ha sido seguido con gran interés por la comunidad internacional, en parte porque existía la impresión en que Chile era una democracia muy sólida y que había tenido un modelo económico muy exitoso. Obviamente el estallido social puso en duda esa imagen y hoy por hoy hay mucha gente en el mundo que está preocupada por las acusaciones que se han hecho en materia de derechos humanos” indicó. En ese sentido, el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile manifestó que “efectivamente hay preocupación porque ha habido evidencia de situaciones bastante complejas desde el punto de vista de los derechos humanos. Yo creo que sobre todo lo que ha llamado enorme la atención ha sido el uso de balines y perdigones en circunstancias muy complejas y la muy débil defensa que se ha hecho del uso de esos implementos“. Asimismo, van Kaveren lamentó que desde las autoridades se haya cuestionado el informe de la Universidad de Chile respecto de la composición de los perdigones utilizados por Carabineros y que, en cambio, “se le pida un informe primero del Ejército, luego de Carabineros. Ha sido muy confusa esa situación y no ayuda tampoco a la imagen internacional” subrayó. Respecto del estado de relaciones entre China y Estados Unidos y las consecuencias económicas a nivel global, el ex agente del Estado de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya sostuvo que “es muy complicado en el ámbito comercial porque aquí existía en la comunidad internacional un sistema comercial. Había reglas más o menos claras y los principales actores a nivel internacional ajustaban su comportamiento a esas reglas. Eso ha cambiado. Ha cambiado en el ámbito comercial y lo más preocupante es que está empezando a cambiar en otras áreas de la actividad internacional y eso quiere decir que los actores centrales no están respetando las reglas multilaterales y lo que ha sucedido es que se ha trabado un conflicto entre dos de las principales potencias comerciales del mundo”. Sobre las particularidades del conflicto entre ambas potencias, Alberto van Klaveren indicó que “ha habido una guerra que se ha caracterizado por alzas de aranceles, sanciones de carácter comercial, prohibición del uso de tecnologías y que van teniendo un efecto en cadena y que es muy poco racional porque en parte también estas sanciones afectan las operaciones de empresas norteamericanas que están establecidas en Chile. Esto, porque según recalca, el mercado chino es fundamental para Estados Unidos; lo es en materia comercial, pero también en materia de inversiones. En relación a las proyecciones del conflicto, el ex diplomático señaló que “a corto plazo puede haber una cierta satisfacción desde el punto de vista del electorado en Estados Unidos que está muy preocupado por la competencia china, sin darse cuenta de que en parte esa competencia procede justamente de empresas norteamericanas que están establecidas en China y que gozan de una serie de ventajas en el mercado chino”. En esa linea, manifestó que el bloqueo por parte de Estados Unidos “es el mejor incentivo que tiene China para desarrollar sus propias tecnologías y para reemplazar todos los implementos, la cadena de producción que proceden de Estados Unidos. A corto plazo puede haber una satisfacción y a largo plazo lo que va a suceder es que China va a ser cada vez más autónomo, va a depender cada vez menos de la economía norteamericana, va a fortalecer su propio desarrollo tecnológico y, en consecuencia, va a superar a Estados Unidos en la carrera tecnológica que es justamente lo que Trump quería impedir”. Desde esa perspectiva van Klaveren indicó que la guerra comercial “a largo plazo es una política negativa para los intereses norteamericanos; la relación de Estados Unidos con Europa es una relación muy complicada en estos momentos; Trump ha sido extremadamente crítico de la OTAN que es muy valorada en Europa; las relaciones comerciales están resentidas y está siempre pendiente una amenaza de Estados Unidos para poner restricciones a la importación de Automóviles desde Europa por poner un Ejemplo”. En relación a la situación del mandatario norteamericano, el experto aseguró que “Trump dice que quiere hacer Estados Unidos grande de nuevo, pero la verdad es que ninguna de sus acciones apunta en esa dirección; lo que está haciendo es un país muy introvertido, muy nacionalista y muy dividido”. Sobre una posible salida a la crisis, Alberto van Klaveren no es muy optimista: “yo creo que se va a mantener, lamentablemente. Yo creo que no están dadas las condiciones para un gran acuerdo definitivo. Lo que se supone que se iba afirmar en la cumbre APEC era un acuerdo transitorio, los detalles tampoco estaban demasiado claros, pero a la larga yo creo que se va a mantener esa inestabilidad, que esto seguirá afectando la economía mundial. Francamente pienso que el pronóstico es bastante pesimista, es bastante negativo; no hay ningún elemento que permita esperar que este problema se solucione pronto”.

