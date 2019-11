07d5bae24a

Nacional Política Alcalde Jorge Sharp: "La convención constituyente no es una asamblea constituyente" El alcalde de Valparaíso reiteró sus críticas al acuerdo firmado por la mayoría de la oposición, incluyendo a parte del Frente Amplio. "Cuando tienes un conjunto de organizaciones sociales que posterior al acuerdo rechazan la forma en cómo se hizo, yo creo que hay algo que no se hizo bien". Diario UChile Domingo 24 de noviembre 2019 11:19 hrs.

Durante su participación en el programa Estado Nacional de TVN, el alcalde de Valaparaíso, Jorge Sharp profundizó en su postura sobre el acuerdo suscrito entre el oficialismo y la mayoría de la oposición para iniciar un proceso constituyente. Al respecto el jefe comunal quien recientemente renunció a Convergencia Social, reconoció que “el acuerdo tiene un valor, eso es imposible negarlo; fija un itinerario, hay un plebiscito de entrada y uno de salida. Sin embargo, señaló que el problema del acuerdo dice relación con que éste” carece de legitimidad social” ya que en su creación “no fue invitada la sociedad en su conjunto”. En ese sentido, Sharp enfatizó que “hoy la democracia representativa está completamente deslegitimada. Las instituciones reflejan relaciones sociales de los años ochenta o noventa” por lo que se deben buscar formas o mecanismos distintos para la toma de decisiones. Asimismo, el alcalde de la ciudad puerto afirmó que “cuando tienes un conjunto de organizaciones sociales que posterior al acuerdo rechazan la forma en cómo se hizo, yo creo que hay algo que no se hizo bien. Todavía hay espacio para que la última palabra no la tenga el sistema político, La última palabra tiene que tener a la sociedad” recalcó. En relación al trabajo de la comisión técnica, cuestionó el porqué ésta no es conformada por representantes del mundo social y, por el contrario, está constituida únicamente por integrantes de los partidos políticos que han sido sumamente cuestionados por la ciudadanía que se ha movilizado durante las últimas cinco semanas. ¿Qué pasa con aquellos que han estado más de un mes en la calle, por qué no son convocadas, por qué no son invitadas? Yo no estoy hablando de traiciones no quiero caricaturizar, la oposición se farreó la oportunidad, la convención constituyente no es una asamblea constituyente” remarcó

